Valentin Costache, despre cel mai frumos cadou de la Moș Crăciun: „Aveam 9 sau 10 ani, eram fascinat”. Video

Valentin Costache a fost unul dintre oamenii de bază ai campioanei CFR Cluj în acest sezon, fiind folosit în 16 dintre cele 21 de meciuri jucate de echipa din Gruia în prima parte a campionatului.

Valentin Costache vrea să înceapă anul 2022 la căldură

Atacantul liderului Ligii 1 a acordat un interviu pentru pagina oficială de facebook a lui CFR Cluj. „Un an foarte greu. Cu multe întâmplări, cu bune şi cu rele. Acum, pe final, văd că avem foarte multe victorii, foarte multe meciuri fără gol primit.

Pe plan personal cred că-mi prieşte frigul, pentru că mereu când a fost frig mi-a fost foarte bine”, a declarat atacantul.

Jucătorul care în cele 21 de etape jucate în acest an a spus unde va petrecere sărbătorile de final de an. „În primul rând vreau să mă duc acasă, să stau cu familia.

Apoi o să merg câteva zile la munte. De Revelion nu am un plan, dar probabil o să merg undeva în vacanţă, la căldură.

Ultima dată am mers acasă acum şase luni. Ajung foarte greu acasă. Îl aştept pe Moş Crăciun, îmi place enorm să primesc cadouri şi, în acelaşi timp, să şi fac”, a declarat elevul lui Dan Petrescu.

Valentin Costache a primit prima pereche de ghete de fotbal când avea 10 ani

a mărturisit că lucru pe care și-l dorește cel mai mult este să fie sănătos. El își aduce aminte care este cel mai frumos cadou pe care l-a primit de-a lungul vieții. „Eram foarte mic, cred că aveam 9-10 ani şi mă apucasem de fotbal de vreo 3-4 luni.

Şi am primit de la ai mei o pereche de ghete de fotbal, Wing, nu ştiu dacă mai există firma aia, şi am rămas fascinat. Am şi acum ghetele alea acasă.

Adoram sărbătorile de iarnă. Eram cel mai fericit. Eram cu toţii împreună și era ceva frumos. Îmi plăcea enorm. Bradul îl împodobeam eu cu sora mea. Vârful îl puneam pe rând, câteodată eu, câteodată sora mea”, a mai povestit Costache.

Pasiunile lui Valentin Costache sunt playstation și pescuitul

Jucătorul a precizat că pasiunea lui este pescuitul, dar din cauza programului încărcat nu prea poate să-i dedice așa de mult timp. „Am apucat să merg anul acesta la pescuit, cu Arlauskis. Cel mai mare pește pe care l-am prins vreodată era un crap, care cântărea 5 kilograme”, a dezvăluit atacantul.

Altă pasiune a este playstation. „Mi-aș dori de Crăciun un playstation 5. Mă joc FIFA, dar online. Acolo îți faci tu echipa ta, cu orice jucători din diferite țări, Anglia, Franța. Pe Costache nu l-am luat, dar îl am în echipă pe Cristi Manea”, a spus el.

Valentin Costache își dorește să scăpăm de vremurile astea de acum și „să fim mai mândri că suntem români”

În ceea ce privește dorințele pentru 2022, Costache a recunoscut că vrea să devină, din nou, campion. „Ar fi al cincilea titlu la rând. Nu cred că s-a mai întâmplat asta până acum.

Îmi doresc să fiu sănătos, să fim toţi sănătoşi, să scăpăm de vremurile astea de acum, să fie din ce în ce mai bine şi să fie o ţară fericită. Să ne simţim mai bine, mai fericiţi, mai mândri că suntem români”, a declarat Costache pentru siteul clubului.

Lui Valentin Costache îi place la Lionel Messi ceea ce inventează pe teren

Filmul preferat al lui Costache este „Gangsteri de legendă”, îi place cum joacă Marcus Rashford, pentru că este mereu serios, ține cu Manchester United și West Ham. Între Lionel Messi și Cristiano Ronaldo îl preferă pe argentinian, pentru ceea ce inventează pe teren.

Atacantul lui CFR Cluj este un admirator al pilotului britanic de Formula 1 Lewis Hamilton, îi place mai mult să meargă la mare decât la munte, preferă să dea o pasă spectaculoasă, nu un gol ușor, iar între blonde și brunete le alege pe primele.