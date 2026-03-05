Valentin Costache, gol la debutul pentru FC Noah! Atacantul, decisiv pentru noua sa echipă. Video

Transferat în această iarnă de la UTA la FC Noah, fosta adversară a Universității Craiova din Conference League, Valentin Costache a impresionat încă de la debut. El a reușit un gol care a contat enorm.
La mai puțin de două săptămâni după ce a semnat cu FC Noah, Valentin Costache a debutat la noua sa formație. Și a făcut-o cu dreptul în meciul din deplasare cu Pyunik, din prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Armeniei.
Titularizat de antrenorul croat Sandro Perkovic, fostul fotbalist de la UTA i-a răsplătit încrederea și a deschis scorul în minutul 47. Costache a venit excelent la mingea centrată de Gustavo Sangare și de la 11 metri a reluat cu latul, plasat, la colțul lung, fără nicio speranță pentru portarul advers.
Pyunik a restabilit egalitatea dintr-un penalty transformat de spaniolul Javier Moreno Sanchez (58), însă FC Noah s-a impus la finalul cu 2-1, după reușita fundașului Hovhannes Hambardzumyan (67). Partida retur este programată pe 31 martie, de la ora 18:00.
Unul dintre cei mai buni jucători de la UTA în sezonul regulat al SuperLigii, Valentin Costache a decis în această iarnă să plece la FC Noah. Alexandru Meszar, președintele grupării arădene, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că armenii au activat clauza de reziliere în valoare de 150.000 de euro.
”Venirea acestor jucători de valoare, la care noi nu putem oferi un salariu atrăgător să zicem, el a venit din Cipru, unde a avut un salariu mai mare, el negociază cu noi, cu toate că a avut un salariu bun la nivelul nostru, peste 10.000 de euro, un pic peste, și a mai primit și ceva la semnătură, dar a negociat să aibă o clauză de reziliere mai mică.
Dacă îi vine o ofertă, cum i-a venit acum, de trei ori mai mare, să poată pleca. Și bineînțeles că noi am fost de acord. Iar clubul respectiv a activat clauza de reziliere. Deci nu puteam să facem nimic. Puteam să nu acceptăm clauza acum un an de zile, de prelungire. Dar zic că a fost totuși un win-win.
A venit, a jucat, ne-a ajutat, s-au mai primit și bănuți. Dacă era de negociat această sumă de transfer, nu îl cedam la prețul acesta. (n.r. – Despre clauza de reziliere) 150.000 de euro”, a declarat Meszar.