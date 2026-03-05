Valentin Costache, gol la debutul pentru FC Noah! Atacantul, decisiv pentru noua sa echipă. Video

ADVERTISEMENT

Transferat în această iarnă de la UTA la FC Noah, fosta adversară a Universității Craiova din Conference League, Valentin Costache a impresionat încă de la debut. El a reușit un gol care a contat enorm.

Debut cu gol pentru Valentin Costache la FC Noah

cu FC Noah, Valentin Costache a debutat la noua sa formație. Și a făcut-o cu dreptul în meciul din deplasare cu Pyunik, din prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Armeniei.

Titularizat de antrenorul croat Sandro Perkovic, fostul fotbalist de la UTA i-a răsplătit încrederea și a deschis scorul în minutul 47. Costache a venit excelent la mingea centrată de Gustavo Sangare și de la 11 metri a reluat cu latul, plasat, la colțul lung, fără nicio speranță pentru portarul advers.

Pyunik a restabilit egalitatea dintr-un penalty transformat de spaniolul Javier Moreno Sanchez (58), însă FC Noah s-a impus la finalul cu 2-1, după reușita fundașului Hovhannes Hambardzumyan (67). Partida retur este programată pe 31 martie, de la ora 18:00.

Cât a plătit FC Noah pentru transferul lui Costache

Unul dintre cei mai buni jucători de la UTA în sezonul regulat al SuperLigii, Valentin Costache a decis în această iarnă să plece la FC Noah. Alexandru Meszar, președintele grupării arădene, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că în valoare de 150.000 de euro.

”Venirea acestor jucători de valoare, la care noi nu putem oferi un salariu atrăgător să zicem, el a venit din Cipru, unde a avut un salariu mai mare, el negociază cu noi, cu toate că a avut un salariu bun la nivelul nostru, peste 10.000 de euro, un pic peste, și a mai primit și ceva la semnătură, dar a negociat să aibă o clauză de reziliere mai mică.

Dacă îi vine o ofertă, cum i-a venit acum, de trei ori mai mare, să poată pleca. Și bineînțeles că noi am fost de acord. Iar clubul respectiv a activat clauza de reziliere. Deci nu puteam să facem nimic. Puteam să nu acceptăm clauza acum un an de zile, de prelungire. Dar zic că a fost totuși un win-win.

A venit, a jucat, ne-a ajutat, s-au mai primit și bănuți. Dacă era de negociat această sumă de transfer, nu îl cedam la prețul acesta. (n.r. – Despre clauza de reziliere) 150.000 de euro”, a declarat Meszar.