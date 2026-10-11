Sport

Valentin Costache, primul gol al sezonului în Armenia! Victorie clară pentru liderul FC Noah. Video

Traian Terzian
11.10.2026 | 18:21
Valentin Costache primul gol al sezonului in Armenia Victorie clara pentru liderul FC Noah Video
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Valentin Costache (28 de ani), primul gol în acest sezon din Armenia. Sursă foto: colaj Fanatik
Valentin Costache (28 de ani) a spart gheața în acest sezon și a marcat primul gol în Armenia. FC Noah s-a impus de o manieră categorică și e lider autoritar.
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Weekend excelent pentru Valentin Costache, care a reușit să marcheze primul gol în actualul sezon al campionatului Armeniei. Fostul jucător de la UTA a înscris în victoria clară obținută de FC Noah pe terenul formației Sardarapat.

Gol reușit de Valentin Costache în Armenia

Ajuns la FC Noah în luna februarie, Valentin Costache a devenit imediat un jucător de bază. Deși jucase în șapte din primele opt etape ale întrecerii din Armenia, fotbalistul român nu reușise să-și treacă numele pe lista marcatorilor și avea în cont doar un assist.

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Însă, Costache a spart gheața în runda cu numărul 9, în care echipa sa s-a impus cu un categoric 5-1 pe terenul celor de la Sardarapat. Fostul fotbalist de la UTA a punctat pentru 3-0 în minutul 45, după o fază excelent construită. Vezi golul mai jos.

Celelalte goluri ale învingătorilor au fost marcate de spaniolul Mario Gonzalez (13), portughezul David Sualehe (44), croatul Marin Jakolis (76) și sârbul Marko Lazetic (84), în timp ce pentru gazde a înscris din penalty Levon Petrosyan (90+5).

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FC Noah, lider autoritar în Armenia

În cele nouă etape trecute din campionatul Armeniei, Valentin Costache a jucat în opt dintre ele. De cinci ori a început ca titular, de trei ori a intrat din postura de rezerve, iar o dată a rămas pe bancă. În chiar prima rundă din acest sezon, el a a dat o pasă de gol în victoria cu 3-0 în fața formației FC Syunik. De asemenea, românul a evoluat în toate cele patru partide jucate de FC Noah în tururile preliminare din Conference League și a marcat un gol în remiza din deplasare cu Zimbru Chișinău, scor 1-1.

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După succesul clar din ultima etapă de campionat, FC Noah și-a mărit avansul în fruntea clasamentului. Echipa lui Costache a acumulat 27 de puncte și este urmată de Ararat-Armenia, cu 20 de puncte, și de Pyunik, cu 18 puncte și un meci mai puțin disputat.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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