Valentin Crețu, debusolat după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Nici nu știu pe unde a intrat mingea”

FCSB nu se regăsește în campionatul intern și a suferit a treia înfrângere în primele cinci etape. Formația antrenată de Elias Charalambous , chiar înaintea returului cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League.

Valentin Crețu: „Nu numai fundașii sunt de vină”

După înfrângerile cu Farul Constanța și Dinamo, FCSB a pierdut un nou meci în campionat. Campioana en-titre a fost învinsă de această dată de Unirea Slobozia, formație care a jucat baraj pentru menținerea în prima ligă.

În ciuda faptului că au avut multe ocazii de a marca, cei de la FCSB nu au reușit nici măcar să smulgă un punct. Valentin Crețu a încercat să găsească explicații pentru acest eșec.

„E greu de găsit o explicație, înfrângere destul de dureroasă acasă. Veneam după o victorie și speram să o legăm pe a doua. La prima ocazie am luat gol, s-au aglomerat și n-am mai putut să marcăm. Nu găsesc nicio explicație.

Defensiva pornește din atac, asta e la orice echipă, nu numai fundașii sunt de vină. Trebuie să atacăm cu toții, să ne apărăm cu toții. Eu încerc să-mi fac treaba de jucător și să joc cât mai bine. Sper să fie ca în fiecare an, când am început prost și am terminat bine”.

Valentin Crețu: „Nici nu știu pe unde a intrat mingea”

„E foarte greu. Am revenit de foarte multe ori, am avut multe meciuri în care am întors rezultatul. În seara asta n-am mai putut. Ne-am creat șanse, s-au apărat bine, dar din păcate n-am mai reușit. Nici nu știu pe unde a intrat mingea, am pus piciorul… când intră, intră, dar nici nu știu pe unde a intrat acum.

Câteodată te ajută norocul, dar trebuie să pui osul la treabă și să muncești mult. Dar nu știu… chiar nu pot să-mi dau seama cum de am ajuns în situația asta”, a declarat Valentin Crețu, potrivit .