Valentin Crețu, debusolat după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Nici nu știu pe unde a intrat mingea”

FCSB nu se regăsește în campionatul intern și a suferit a treia înfrângere în primele cinci etape. Formația antrenată de Elias Charalambous a pierdut în mod șocant disputa cu Unirea Slobozia, chiar înaintea returului cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League.
După înfrângerile cu Farul Constanța și Dinamo, FCSB a pierdut un nou meci în campionat. Campioana en-titre a fost învinsă de această dată de Unirea Slobozia, formație care a jucat baraj pentru menținerea în prima ligă.
Gruparea antrenată de Andrei Prepeliță a dat lovitura în prima repriză a partidei din Ghencea, prin dinamovistul Raul Rotund, care a fost servit excelent de Purece.
În ciuda faptului că au avut multe ocazii de a marca, cei de la FCSB nu au reușit nici măcar să smulgă un punct. Valentin Crețu a încercat să găsească explicații pentru acest eșec.
„E greu de găsit o explicație, înfrângere destul de dureroasă acasă. Veneam după o victorie și speram să o legăm pe a doua. La prima ocazie am luat gol, s-au aglomerat și n-am mai putut să marcăm. Nu găsesc nicio explicație.
Defensiva pornește din atac, asta e la orice echipă, nu numai fundașii sunt de vină. Trebuie să atacăm cu toții, să ne apărăm cu toții. Eu încerc să-mi fac treaba de jucător și să joc cât mai bine. Sper să fie ca în fiecare an, când am început prost și am terminat bine”.
„E foarte greu. Am revenit de foarte multe ori, am avut multe meciuri în care am întors rezultatul. În seara asta n-am mai putut. Ne-am creat șanse, s-au apărat bine, dar din păcate n-am mai reușit. Nici nu știu pe unde a intrat mingea, am pus piciorul… când intră, intră, dar nici nu știu pe unde a intrat acum.
Câteodată te ajută norocul, dar trebuie să pui osul la treabă și să muncești mult. Dar nu știu… chiar nu pot să-mi dau seama cum de am ajuns în situația asta”, a declarat Valentin Crețu, potrivit Prima Sport.