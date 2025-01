Valentin Crețu, lăudat de Gigi Becali după FCSB – Hermannstadt 1-1: „În viața lui nu a jucat un asemenea fotbal!”

Valentin Crețu a fost autorul golului campioanei României, marcând spre finalul meciului, în urma unui șut superb de la marginea careului. Gigi Becali l-a lăudat pe fundaș pentru felul în care a evoluat.

Valentin Crețu, lăudat de Gigi Becali după FCSB – Hermannstadt

Valentin Crețu a fost lăudat de Gigi Becali după remiza obținută de , el fiind autorul golului campioanei României. Patronul „roș-albaștrilor” nu a apreciat doar golul, ci și evoluția fotbalistului:

„Vali Crețu în viața lui nu a jucat în viața lui asemenea fotbal. Nu e doar golul, e vorba și de pase, dădea pase de mare atacant, nu de mare fundaș. Bîrligea și el a dezamăgit, trebuia să paseze mai bine în fața porții.

Cel mai bun de pe teren a fost Valentin Crețu, nu că a dat golul, uitați-vă pe teren ce face! Nu m-a încântat niciunul. Noi am avut ocazii, dar trebuie să marchezi goluri”, a spus Gigi Becali pentru .

„După golul meu simțeam că putem câștiga!”

la finalul meciului cu Hermannstadt, fiind supărat că echipa sa nu a reușit să învingă: „Am început bine. Am avut câteva ocazii. Dar, din păcate au marcat cei de la Hermannstadt și a devenit meciul din ce în ce mai greu.

Au jucat cu cinci fundași și s-au apărat bine. Ne-a fost greu să marcăm. Am făcut-o târziu. Am avut câteva ocazii. Simțeam după golul meu că puteam câștiga. Eu mă simt foarte bine.

Am marcat primul gol și nu am câștigat. Sunt jumătate trist, jumătate supărat. Și cu stângul! Sunt trist că nu am câștigat. Ne-am pregătit bine în Antalya și trebuia să câștigăm astăzi”.

„Întotdeauna primul meci e mai greu. Jucam acasă și chiar nu ne așteptam să nu câștigăm. Dar uite că fotbalul te pedepsește dacă nu te aperi foarte bine. Dar, ne-am pierdut și căpitanul. S-a simțit lipsa lui. Și a lui Chiri.

Sperăm ca la următorul meci din Europa să fim mai bine și eu sunt încrezător că vom arăta mult mai bine. Ne așteaptă un campionat mult mai greu decât celălalt. Trebuie să fim fizic și mental bine, altfel nu vom fi campioni”, a mai spus Vali Crețu.