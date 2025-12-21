Sport

Valentin Crețu, mărturisire emoționantă după FCSB – Rapid 2-1: „Vreau să arăt că mai pot”

Valentin Crețu a reacționat după victoria foarte importantă pe care FCSB a obținut-o în derby-ul cu Rapid. „Veteranul” a vorbit și despre rolul său la gruparea „roș-albastră”.
Bogdan Mariș
21.12.2025 | 23:37
Valentin Cretu marturisire emotionanta dupa FCSB Rapid 21 Vreau sa arat ca mai pot
Valentin Crețu a reacționat la finalul partidei FCSB - Rapid 2-1. FOTO: Sport Pictures
FCSB a încheiat anul cu un succes, 2-1 în derby-ul contra Rapidului. Darius Olaru și Florin Tănase au punctat pentru formația „roș-albastră”, care s-a apropiat la doar 2 puncte de zona play-off. Fundașul Valentin Crețu a oferit o primă reacție la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Valentin Crețu după FCSB – Rapid 2-1

Crețu a fost titularizat în disputa contra giuleștenilor, fiind înlocuit în minutul 66 cu Risto Radunovic. La final, experimentatul fundaș a vorbit despre importanța succesului obținut. „E bine că am câștigat, trebuie să rămânem acolo sus. Au și ei orgoliu, au revenit în a doua repriză. Noi în prima am jucat foarte bine, apoi în a doua au venit peste noi. Dar eu zic că am făcut un joc bun și am meritat victoria. Am avut energie să revenim, asta contează pentru noi. Eram optimist că vom încheia anul cum trebuie.

A fost un derby, suporterii au fost minunați. La un derby nu mai contează decât să dai totul pe teren și să aduci victoria pentru suporteri. Am turat motoarele și înainte, dar nu ne-a ieșit. Au fost doi ani grei, cu performanțe, ne-au lipsit și atacanții. Dar important este că am revenit. E o victorie mare, aveam mare nevoie de cele 3 puncte. 3 puncte obținute la sfârșit de an într-un derby sunt benefice înainte de cantonament”, a declarat fotbalistul celor de la FCSB, conform Digi Sport.

Valentin Crețu, reacție emoționantă după victoria obținută de FCSB

Chiar și la aproape 37 de ani, vârstă pe care o va împlini pe 2 ianuarie, Valentin Crețu a rămas un jucător foarte important pentru FCSB. Fundașul a lipsit timp de aproape două luni în acest sezon, din cauza unor probleme medicale, iar absența sa și-a pus amprenta în unele momente pe jocul echipei.

„Sunt bucuros că am revenit, pentru că am avut probleme. Eu sunt același Valentin Crețu. Vreau să arăt că mai pot. Îmi fac treaba cât voi fi folosit, cât voi juca. Sunt profesionist și îmi voi da viața pe teren”, a declarat Valentin Crețu la flash-interviu după FCSB – Rapid 2-1.

