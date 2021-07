Valentin Creţu, nemulţumit de colegii tineri din atac: „Trebuia să avem mai multe şuturi, mai multe ocazii“

FC Botoşani şi FCSB au remizat 0-0 în primul meci al noului sezon de Liga 1. Dinu Todoran debutează cu stângul la echipa roş-albastră, iar pentru moldoveni e al doilea joc direct de pe teren propriu în care nu pierd.

Cel mai important moment al jocului s-a consumat în minutul 61, când Eduard Pap a reuşit să apere penalty-ul executat de Florin Tănase.

FCSB a dominat partida, dar nu a reuşit să trimită mingea în poartă. În prima repriză, Răzvan Oaidă a trimis în stâlpul din stânga lui Pap, iar în repriza secundă Tănase a ratat de la punctul cu var.

La finalul meciului, Alexandru Creţu şi Valentin Creţu au vorbit despre partida cu FC Botoşani, dar şi despre meciul pe care urmează să-l dispute FCSB în Conference League contra kazahilor de la Şahtior Karagandy.

Alexandru Creţu: „Am fost fresh, am dominat, dar nu am marcat“

„Ne aşteptam la un meci greu, întotdeauna echipele mici fac meciuri mari împotriva noastră, dar trebuie să ne concentrăm acum pe Conference League. Trebuie să facem un meci bun acolo.

În Liga 1, e fotbal ca peste tot. N-am avut deloc emoţii la debut. Îmi pare rău că nu am luat toate cele 3 puncte. Am început pe postul meu, am terminat fundaş central. Mă bucur că pot să evoluez pe mai multe posturi şi că pot să îmi ajut echipa.

Avem o echipă tânără, cu multă calitate. Se pare că astăzi nu a intrat mingea. Sper ca la meciurile următoare să ne reglăm şi să înscriem.

Am fost fresh. Ne-am simţit bine, am dominat. Am avut multe lovituri libere de la 16 metri, dar nu am reuşit să profităm de ele. Sper să câştigăm următorul meci, pentru că ne va da moral“, a declarat Alexandru Creţu, la finalul meciului.

Valentin Creţu: „Eu sunt fundaş şi mă bucur că nu al luat gol, dar trebuia să marcăm“

„Ne-am obişnut să câştigăm aici. Era important să începem cu dreptul. Din păcate, atât s-a putut astăzi. A fost un meci greu, pe care l-am controlat, dar mingea nu a vrut să intre.

Nici de la 11 metri nu a intrat. Aşteptăm următorul meci, sperăm să intre atunci.

Noi suntem alături de el. Tănase bate foarte bine, dar în seara asta a ratat. El e un jucător foarte important, are experiență, nu îi va fi foarte greu. Acum trebuie să fim uniți și să câștigăm meciul din Conference League.

Va fi greu. N-am mai câştigat campionatul de mult. E presiune mare. Sunt mulţi jucători tineri, talentaţi, dar trebuia să avem mai multe şuturi. Eu sunt fundaş şi mă bucur că nu am luat gol, dar trebuia să marcăm. Trebuie să arătăm mai multă maturitate şi să dăm goluri“, l-a completat Valentin Creţu.