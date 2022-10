Valentin Crețu, performerul FCSB-ului în Conference League! Nu e „Beckham de România”, dar se apropie de Kante

FCSB nu a avut nicio șansă cu Silkeborg în returul de pe Arena Națională. Fotbaliștii pregătiți de Nicolae Dică au încasat tot atâtea goluri, cât au primit și în turul din Danemarca. Cu toate acestea, un fotbalist al „roș-albaștrilor” a fost inclus într-un top alcătuit de specialiștii Conference League, la finalul rundei a patra.

Valentin Crețu, în topul deposedărilor din Conference League

Partida de pe Arena Națională cu Silkeborg, pierdută 0-5 a avut mai multe urmări pentru FCSB. Un aspect care îi vizează în mod direct pe fotbaliștii pregătiți de Nicolae Dică este . În ultimul meci din campionat, cu UTA Arad, vicecampioana României a fost susținută de aproximativ 7.000 de fani.

ADVERTISEMENT

Deși a încasat 5 goluri, FCSB s-a evidențiat în topul deposedărilor prin Valentin Crețu. Fundașul, titular în meciul de pe Arena Națională, s-a numărat printre cei mai buni fotbaliști din runda a 4-a în ceea ce privește numărul deposedărilor făcute.

🔥 Manuel Polster = most tackles made on Matchday 4 💪 | — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague)

Fotbalistul venit în 2019 la FCSB de la Gaz Metan Mediaș se află pe locul 2. Este depășit de Manuel Polster, fotbalistul celor de la Austria Viena, care a reușit nu mai puțin de 10 deposedări. Vali Crețu se află pe picior de egalitate cu jucători de la Djurgarden și Nice și îl depășește pe Ruslan Babenko, de la Dnipro.

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu, doar 7 pase decisive în 3 ani la FCSB

FCSB îi plătea lui Gaz Metan Mediaș 125.000 de euro pentru Valentin Crețu în vara lui 2019. Fotbalistul în vârstă de 33 ani a strâns 109 prezențe pentru FCSB, însă fără să marcheze vreun gol. Mai mult decât atât, fundașul are doar 7 pase decisive în 3 ani pentru formația patronată de Gigi Becali.

Fotbalistul celor de la FCSB a prins de două ori echipa și la prima reprezentativă. Ambele selecții au avut loc în noiembrie 2020. În acest sezon, Valentin Crețu a strâns 10 partide pentru FCSB, reușind o singură pasă decisivă.

ADVERTISEMENT

Se întâmpla în meciul cu FC Argeș, când FCSB câștiga al doilea meci din SuperLiga, scor 3-2. În prezent, cota fundașului se ridică la 500.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

Valentin Crețu: „Toată lumea vorbește numai de centrări. Parcă zici că-s David Beckham să le pun numai în cap”

La finalul meciului cu Argeș, de pe 3 octombrie, pe care le primește în urma centrărilor. Fundașul FCSB-ului a făcut o comparație inedită cu David Beckham.

ADVERTISEMENT

„Cred că eu demonstrez pe teren, nu mai vreau să mai vorbesc. De când am venit aici cred că după 2-3 luni eram dat afară… Am demonstrat că sunt un jucător puternic și mi-am demonstrat valoarea pe teren. Mă bucur că mi-am ajutat echipa. De când am venit aici am ieșit în fiecare an cel mai bun fundaș dreapta în InStat. Sunt ofensiv, îmi fac treaba defensiv foarte bine.

ADVERTISEMENT

Am ajuns la o experiență și sunt un jucător echilibrat. Îmi fac singur autocritica. Niciodată nu m-am ascuns de joc, cine nu muncește nu greșește. Eu joc mult în față, defensiv nu cred că am avut probleme. Dar lumea vorbește numai de centrări, zici că sunt David Beckham să le pun în cap. În fine, asta-i lumea. Pe mine nu mă dezamăgesc, dar am și eu familie. Am copil, am mamă, am tată. Mi-am arătat valoarea și cu West Ham, și cu Anderlecht, și cu Craiova”, au fost cuvintele lui Vali Crețu la finalul meciului.