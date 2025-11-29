Sport

Valentin Crețu, prima reacție după ce l-a atacat pe Siyabonga Ngezana în fața suporterilor! Mesaj din 6 cuvinte și un selfie. Foto

Valentin Crețu a revenit cu un mesaj pe rețelele sociale la două zile după ce l-a atacat pe Siyabonga Ngezana în fața suporterilor. Incidentul s-a petrecut la finalul partidei cu Steaua Roșie, pierdută cu 0-1 de campioana României.
Bogdan Mariș
29.11.2025 | 17:54
Valentin Cretu prima reactie dupa ce la atacat pe Siyabonga Ngezana in fata suporterilor Mesaj din 6 cuvinte si un selfie Foto
ULTIMA ORĂ
Ce mesaj a transmis Valentin Crețu la două zile după ce l-a atacat pe Siyabonga Ngezana în fața suporterilor. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Siyabonga Ngezana a comis o mare greșeală la golul înscris de Steaua Roșie Belgrad în eșecul suferit de FCSB, 0-1, iar la finalul meciului, Valentin Crețu l-a atacat pe coechipierul său într-un mod dur în fața suporterilor. Două zile mai târziu, fundașul dreapta a postat o imagine alături de fotbalistul sud-african pe rețelele sociale.

Ce mesaj a transmis Valentin Crețu după atacul la Siyabonga Ngezana

În timpul discuției tensionate dintre jucătorii FCSB-ului și suporteri, la finalul meciului pierdut cu 0-1 la Belgrad, duel în care gruparea „roș-albastră” a evoluat în superioritate numerică timp de peste 60 de minute, Valentin Crețu l-a blamat pe Siyabonga Ngezana, afirmând că acesta a „dormit” la faza golului marcat de adversari. Sud-africanul a trimis o pasă greșită în propriul careu, iar faza s-a încheiat cu reușita brazilianului Bruno Duarte.

ADVERTISEMENT

Două zile mai târziu, Valentin Crețu a postat o imagine pe contul său de Instagram, în care apare alături de Siyabonga Ngezana, semn al faptului că fotbaliștii s-au „împăcat” după gestul făcut de fundașul român. „Nu mor caii când vor câinii!” a fost mesajul transmis de Valentin Crețu.

Valentin Crețu și Siyabonga Ngezana
Mesajul postat de Valentin Crețu, alături de o poză cu Siyabonga Ngezana. FOTO: Instagram

Valentin Crețu, criticat dur pentru gestul făcut la finalul partidei Steaua Roșie – FCSB 1-0

Gestul făcut de Valentin Crețu la finalul partidei cu Steaua Roșie a fost aspru criticat de mai multe personalități importante din fotbalul românesc. Inclusiv Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut o reacție dură. „E foarte urât ce a făcut. Câteodată caracterele se văd la greu.

ADVERTISEMENT
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Digi24.ro
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!

Nici eu nu mă așteptam la Crețu să facă asta. Prefer să văd conflicte în vestiar, decât să aud acuze între fotbaliști în public. A comis-o. Depinde cum văd ceilalți în vestiar problema, dar ceea ce a făcut el e impardonabil”, a declarat oficialul campioanei la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50...
Digisport.ro
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”

Marius Șumudică a fost și mai vehement la adresa lui Valentin Crețu. „Atitudinea lui Crețu este una lamentabilă! Din punctul meu de vedere, nu ai voie să te manifești așa și să ai un astfel de discurs la adresa unui coleg. Eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului astăzi, indiferent ce se întâmpla, la mine Crețu nu mai intra în cabină astăzi. De astăzi nu mai avea ce căuta la FCSB”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru FANATIK.

România – Japonia se joacă acum la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele”,...
Fanatik
România – Japonia se joacă acum la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele”, final fulminant de repriză
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru va arbitra Farul – FCSB! Delegare controversată...
Fanatik
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru va arbitra Farul – FCSB! Delegare controversată și în camera VAR
Alex Băluță și-a stabilit viitorul după plecarea de la Los Angeles FC: „Acum,...
Fanatik
Alex Băluță și-a stabilit viitorul după plecarea de la Los Angeles FC: „Acum, în decembrie”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!