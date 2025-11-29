Valentin Crețu, prima reacție după ce l-a atacat pe Siyabonga Ngezana în fața suporterilor! Mesaj din 6 cuvinte și un selfie. Foto

ADVERTISEMENT

Siyabonga Ngezana a comis o mare greșeală la golul înscris de Steaua Roșie Belgrad în eșecul suferit de FCSB, 0-1, iar la finalul meciului, Valentin Crețu l-a atacat pe coechipierul său într-un mod dur în fața suporterilor. Două zile mai târziu, fundașul dreapta a postat o imagine alături de fotbalistul sud-african pe rețelele sociale.

Ce mesaj a transmis Valentin Crețu după atacul la Siyabonga Ngezana

În timpul discuției tensionate dintre jucătorii FCSB-ului și suporteri, la finalul meciului pierdut cu 0-1 la Belgrad, duel în care gruparea „roș-albastră” a evoluat în superioritate numerică timp de peste 60 de minute, Valentin Crețu l-a blamat pe Siyabonga Ngezana, afirmând că acesta a „dormit” la faza golului marcat de adversari. Sud-africanul a trimis o pasă greșită în propriul careu, iar faza s-a încheiat cu reușita brazilianului Bruno Duarte.

Două zile mai târziu, Valentin Crețu a postat o imagine pe contul său de Instagram, în care apare alături de Siyabonga Ngezana, semn al faptului că fotbaliștii s-au „împăcat” după g . „Nu mor caii când vor câinii!” a fost mesajul transmis de Valentin Crețu.

Valentin Crețu, criticat dur pentru gestul făcut la finalul partidei Steaua Roșie – FCSB 1-0

Gestul făcut de Valentin Crețu la finalul partidei cu Steaua Roșie a fost aspru criticat de mai multe personalități importante din fotbalul românesc. Inclusiv . „E foarte urât ce a făcut. Câteodată caracterele se văd la greu.

Nici eu nu mă așteptam la Crețu să facă asta. Prefer să văd conflicte în vestiar, decât să aud acuze între fotbaliști în public. A comis-o. Depinde cum văd ceilalți în vestiar problema, dar ceea ce a făcut el e impardonabil”, a declarat oficialul campioanei la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

. „Atitudinea lui Crețu este una lamentabilă! Din punctul meu de vedere, nu ai voie să te manifești așa și să ai un astfel de discurs la adresa unui coleg. Eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului astăzi, indiferent ce se întâmpla, la mine Crețu nu mai intra în cabină astăzi. De astăzi nu mai avea ce căuta la FCSB”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru FANATIK.