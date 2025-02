Valentin Crețu regretă absența titularului de la FCSB în meciul cu PAOK: ”Era inima echipei”

Valentin Crețu consideră că într-un astfel de joc cum este PAOK – FCSB, din play-off-ul Europa League, nu poți spera la un rezultat pozitiv dacă nu dai totul pe teren și a precizat că el și colegii săi sunt gata de bătălie.

Valentin Crețu, pregătit de duelul PAOK – FCSB

În conferința de presă premergătoare , fundașul dreapta al campioanei României a precizat că este conștient că va fi un joc mult mai dificil față de cel câștigat în toamnă în fața formației lui Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

”Contează să jucăm ce știm noi, dar e clar că va fi mai greu decât în meciul din grupă. Noi suntem pregătiți. Este un mic avantaj că vom juca returul acasă, dar important e cum se termină meciul de mâine (n.r. – joi, 13 februarie). Suntem pregătiți, am arătat ce putere avem și abia așteptăm să înceapă meciul.

Vom ieși cu bateria pe zero de pe teren, altfel nu poți să obții un rezultat bun. Venim după un meci de campionat bun, dar față de meciul din toamnă l-am pierdut pe Olaru, care este inima echipei noastre. PAOK este o echipă bună și cred că va fi un duel interesant în ambele manșe.

ADVERTISEMENT

Noi știm cum am abordat meciurile până acum și avem maturitatea de a ști ce trebuie să jucăm și această dată. Trebuie să intri 100% pe teren și să-ți dorești să câștigi. Sunt foarte fericit că cei noi veniți s-au adaptat repede și ne vor ajuta foarte mult. I-am primit bine și sunt dornici să joace”, a declarat Crețu, conform .

Răzvan Lucescu crede că victoria din toamnă a FCSB-ului a fost nedreaptă

De partea cealaltă, Răzvan Lucescu este convins că rezultatul partidei din grupă, când FCSB a învins la Salonic cu 1-0, și a analizat și el absența lui Darius Olaru din tabăra campioanei României.

ADVERTISEMENT

”Este o echipă puternică, cu jucători de calitate și o bună condiție fizică. Are absențe, precum cea a lui Olaru, dar la acest nivel nu te poți baza pe o singură absență. Și noi avem absențe, cum este cea a lui Zivkovic, pe care îl pierdem de ceva timp. Nu pot vorbi despre un singur jucător, ci despre echipă în general.

Rezultatul din grupă a fost nedrept, am jucat mai bine, am avut multe ocazii, am analizat foarte bine meciul. Așa e uneori în fotbal. Am venit după două meciuri grele, am jucat un fotbal frumos contra lui Aris și trebuia să câștigăm, dar din 3 metri am ratat cu poarta goală.

ADVERTISEMENT

Asta ne-a afectat probabil, de aceea ei au reușit să marcheze în finalul reprizei secunde, apoi n-au făcut nimic special, doar s-au apărat”, a spus tehnicianul român în conferința de presă.