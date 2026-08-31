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Valentin Crețu a revenit în lotul FCSB după scandalul dinaintea înfrângerii cu UTA, scor 1-3, iar Mihai Stoica a explicat în exclusivitate la MM la Fanatik ce s-a întâmplat cu fundașul dreapta în ziua următoare partidei. Managerul general al campioanei a dezvăluit că fotbalistul s-a antrenat cu jucătorii care au evoluat mai puțin sau deloc împotriva arădenilor și că decizia de a-l reprimi în lot i-a aparținut lui Gigi Becali.

Mihai Stoica a explicat situația exactă a lui Valentin Crețu

Valentin Crețu a fost scos din lot după conflictul izbucnit în urma meciului cu UTA, însă situația sa nu a dus la rezilierea contractului. Mihai Stoica a precizat că fundașul nu a plecat de la FCSB și că informațiile potrivit cărora înțelegerea sa cu formația roș-albastră ar fi fost încheiată au fost false. Managerul general al FCSB a dezvăluit că a avut o discuție cu Crețu după incident, iar fotbalistul a revenit la antrenamente. Mai mult, Gigi Becali a fost cel care a decis ca fundașul să fie reprimit în lot.

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„Nu e prima dată când avem astfel de discuții eu și Crețu. Dacă vedeți ce mesaje vechi avem. O dată nu se oprea pe teren și îi ziceam – taci din gură -, dar el tot așa. O perioadă bună n-au mai fost probleme deloc, dar n-a făcut mare lucru, doar că nu se putea opri din vorbit. Acum cred că nu o să mai fie așa. Abia acum am început să tai și să spânzur? Acum șase luni nu făceam asta sau acum un an sau doi? Dar înțeleg, a vrut să-l apere pe Tănase. Nu știau cum să scape de Vali? Cel mai simplu era să nu i se mai facă contract. Nu a vrut nimeni să scape de el, s-a vrut un nou contract.

Soția lui l-a apărat, foarte frumos. Am vorbit în vestiar după, bineînțeles. El s-a antrenat azi cu cei care au jucat mai puțin ieri sau deloc. A fost scos din lot și acum a fost reprimit. A apărut în presă că s-a încheiat, dar a spus cineva ceva exact? Cum să se termine dacă doamna Crețu a spus că va rămâne până la ultimul ban. De unde și până unde? A scris și cineva o prostie că s-a reziliat contractul. Informația era falsă, nu s-a reziliat nimic. “, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM la Fanatik.

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MM Stoica, detalii din vestiar despre conflictul dintre Crețu și Garita

Mihai Stoica a explicat că incidentul nu a pornit de la o reacție a lui Garita împotriva lui Florin Tănase. să revină în cantonament, în timp ce Valentin Crețu a intervenit în discuție și a reacționat nervos. De aici a apărut episodul care a dus, în cele din urmă, la scoaterea fundașului din lot.

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„Garita n-a avut nicio reacție la adresa lui Tănase. Chiar s-a dus după el și i-a spus să se întoarcă. La mine nu există străini și români la echipă, Crețu a țipat la Garita, atât, era o chestie legată de rezultatul lor acolo, cine a bătut. Crețu era furios și a zis – Ce, băi, v-ați pus toți pe Tănase-. Tănase a plecat din cantonament.

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Ok, înțeleg, am nervi și plec ca să nu fac scandal, dar vine preparatorul după mine și spune să mă întorc și eu nu vin înapoi? Ce înseamnă asta? Mărturisesc că n-am crezut că generațiile se schimbă atât de mult încât efectiv nu poți gestiona o situație cum a fost asta sau a lui Tavi Popescu. Cred că bunul simț și respectul sunt noțiuni care se pierd din generație în generație“, a mai adăugat oficialul FCSB.