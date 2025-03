Valentin Crețu, resemnat după Lyon – FCSB 4-0: ”Atât am putut”. Ce l-a dezamăgit pe ”Gladiatorul” roș-albaștrilor

La scurt timp după încheierea partidei Lyon – FCSB 4-0, care a dus la , Valentin Crețu a vorbit despre sentimentele care îl încearcă la finalul unui parcurs excelent.

Valentin Crețu, prima reacție după Lyon – FCSB 4-0

Fundașul dreapta a ”roș-albaștrilor” s-a arătat dezamăgit de rezultatul întâlnirii de la Lyon și a explicat faptul că s-a adunat oboseala, în ciuda faptului că jucătorii își doresc să joace din 3 în 3 zile.

”Am simțit că am făcut tot ce am putut, dar sunt o echipă mare, au jucători de calitate în față. Atât am putut în seara asta. Pasează foarte bine și în față se mișcă foarte mult. Am venit să ne jucăm șansa, acum ne gândim la campionat.

M-a dezamăgit puțin scorul, dar sunt o echipă foarte mare. Am încercat să-i blocăm, dar… Se simte și oboseala la un moment dat. Noi ne dorim din 3 în 3 zile, dar suntem echipa cu cele mai multe jocuri”, a declarat Crețu.

FCSB e cu gândul la titlu în SuperLiga

Veteranul campioanei FCSB abia așteaptă să joace din nou în cupele europene în sezonul viitor și a vorbit despre duelul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului, pentru care .

”După acest parcurs rămân cu mândrie și optimism pentru sezonul viitor. Ne bucurăm de tot parcursul și abia așteptăm să jucăm din nou în Europa. Sunt mândru de ce am făcut în acest sezon de Europa.

Felicit pe toată lumea pentru parcursul pe care l-am avut. Jucăm acasă cu Rapid, un meci foarte greu, dar abia așteptăm. Ne dorim să câștigăm campionatul”, a mai spus Valentin Crețu.