Valentin Crețu se plânge înainte de Csikszereda – FCSB: „Toate echipele se autodepășesc cu noi! Meciurile în deplasare sunt foarte grele”

FCSB o va întâlni pe Csikszereda în etapa cu numărul 9 din SuperLiga. Valentin Crețu consideră că acest duel este foarte greu pentru campioana en-titre.
Iulian Stoica
14.09.2025 | 18:18
Valentin Crețu se teme de partida cu Csikszereda. Sursă foto: sportpictures

După pauza competițională, FCSB va da de Csikszereda, în etapa a 9-a din SuperLiga. Duelul se va disputa la Miercurea Ciuc, iar campioana en-titre este obligată să câștige cele trei puncte după startul slab de sezon. Ce spune Valentin Crețu despre acest duel.

Valentin Crețu se plânge înainte de Csikszereda – FCSB

Într-un interviu premergător meciului cu nou-promovata Csikszereda, Valentin Crețu a transmis că acest duel nu va fi deloc ușor. Fundașul lateral consideră că ciucanii le pot pune probleme, asta în contextul în care toate echipele se autodepășesc în partidele cu FCSB. Totodată, fotbalistul speră că atât el, cât și colegii vor trece peste perioada mai slabă din începutul acestui sezon.

„Este foarte greu de alergat și de suportat, dar trebuie să ne adaptăm în orice condiție. Cred că am demonstrat și nu degeaba suntem campioni în ultimii doi ani și am ajuns în optimile UEFA Europa League.

Ne-am autodepășit, însă acum trecem printr-o perioadă mai slabă. La toate echipele se întâmplă, nu voia nimeni asta, dar uite că s-a întâmplat să mai avem probleme, să mai apară greșeli, accidentări.

„Toate echipele se autodepășesc cu noi”

Pe Csikszereda o mai vedeam și în liga a 2-a și mi se părea o echipă destul de bună acasă. Acum, în SuperLiga, au făcut meciuri destul de bune. Acolo e mâna antrenorului și chiar e o echipă destul de agresivă.

Nu contează că e o echipă mai slab cotată. Când joci în deplasare… Vedeți că toate echipele joacă cu noi, se autodepășesc și toate meciurile sunt destul de grele. Trebuie să ne autodepășim, să muncim mult mai mult, pentru că acestea sunt deplasări grele”, a declarat Valentin Crețu într-un interviu pentru Sport Content EAD.

Valentin Crețu, declarații înainte de Csikszereda - FCSB

3.55 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul ”2 solist și peste 3.5 goluri” la meciul Csikszereda - FCSB
