Sport

Valentin Crețu, apel disperat când a aflat că Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB: „Sper să vină cineva să ne scoată din starea asta”. Video

Valentin Crețu a aflat de la jurnaliști că Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB! Cum a reacționat fotbalistul și ce a spus despre posibilul înlocuitor al cipriotului
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
07.03.2026 | 23:33
Valentin Cretu apel disperat cand a aflat ca Elias Charalambous sia dat demisia de la FCSB Sper sa vina cineva sa ne scoata din starea asta Video
ULTIMA ORĂ
Valentin Crețu la finalul meciului FCSB - U Cluj. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Valentin Crețu a oferit o primă reacție vizavi de plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB, moment produs la scurt timp după încheierea meciului FCSB – U Cluj 1-3. Fundașul dreapta a aflat chiar de la jurnaliștii prezenți la Arena Națională în legătură cu această chestiune.

Cum a reacționat Valentin Crețu când a aflat de plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB

El a transmis că îl încearcă o părere de rău din cauza acestei situații, în mod evident prin prisma faptului că alături de coechipierii săi a trăit momente cu adevărat speciale împreună cu antrenorul cipriot în ultimii mai bine de doi ani.

ADVERTISEMENT

De asemenea, experimentatul jucător a mai spus și că, în viziunea sa, în prezent la echipa roș-albastră există o mare problemă în ceea ce privește atitudinea, dar și când vine vorba despre determinare, prin prisma dezamăgirii generate de ratarea play-off-ului din SuperLiga.

Ce a subliniat Valentin Crețu vizavi de viitorul antrenor de la FCSB

Nu în ultimul rând, când a fost întrebat despre posibilul înlocuitor al lui Charalambous la FCSB, Crețu a subliniat că este mare nevoie să vină un tehnician care să poată să îi scoată pe fotbaliști din această stare de blocaj mental în care ei se află în prezent.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

„Am făcut lucruri frumoase împreună și e un antrenor foarte bun. (n.r. Despre faptul că s-a motivat că ar fi nevoie de un șoc la echipă) Cred că știe mai bine, dar nouă jucătorilor ne-ar părea rău. Da, se simte, nu știu ce să zic, s-a văzut în jocul nostru azi. Ar trebui să avem obiectiv câștigarea barajului și să mergem în Europa. Asta e cel mai important. Și să schimbăm atitudinea.

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

Fiecare trebuie să se motiveze pe el, trebuie să te motivezi singur din punctul meu de vedere. Nu cred că mai e nevoie să vină cineva să te motiveze. Avem toate condițiile, jucăm la cel mai iubit club din țară, nu cred că lipsește ceva. E sport de echipă, trebuie să uităm, e rușinos să nu prindem play-off, dar trebuie să mergem mai departe cu capul sus, am făcut lucruri frumoase, am făcut performanță și trebuie să uităm că nu am prins play-off-ul.

Aveam nevoie de puncte și nu îți iese mereu jocul. Eu zic că e pe psihic, ne-a afectat mult. Am avut meciuri grele, în condiții grele, terenurile. Trebuie să te adaptezi bineînțeles, dar îmi pare rău. Eu mă gândesc la viitorul meu, la jocul meu, ce să fac să fie bine.

ADVERTISEMENT

Sper să vină cineva cu ambiție, să ne scoată din starea asta, dar tot la noi, la jucători, stă. Oricine ar veni, dacă tu nu vii cu motivație, nu vii cu atitudine, ce să facă antrenorul?”, a declarat Valentin Crețu la finalul meciului FCSB – U Cluj 1-3. 

Valentin Crețu, declarații după FCSB - U Cluj 1-3

Gigi Becali a anunțat în direct ce antrenor își dorește la FCSB după...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat în direct ce antrenor își dorește la FCSB după demisia lui Elias Charalambous: „I-am dat mesaj lui Mirel Rădoi și mi-a răspuns. Asta mi-a zis”
Al-Okhdood – Al-Fayha, live video în etapa 25 din liga Arabiei Saudite. Dezastru...
Fanatik
Al-Okhdood – Al-Fayha, live video în etapa 25 din liga Arabiei Saudite. Dezastru pentru echipa lui Marius Șumudică! Video
Gigi Becali l-a criticat pe Florin Tănase și a anunțat ce se întâmplă...
Fanatik
Gigi Becali l-a criticat pe Florin Tănase și a anunțat ce se întâmplă cu prelungirea contractului după FCSB – U Cluj 1-3. Măsură dură pentru toți jucătorii: „Înjumătățirea salariului”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Mitică Dragomir a ascultat ce a spus Gigi Becali și a dat verdictul:...
iamsport.ro
Mitică Dragomir a ascultat ce a spus Gigi Becali și a dat verdictul: 'Condamnare la moarte!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!