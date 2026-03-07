Valentin Crețu, apel disperat când a aflat că Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB: „Sper să vină cineva să ne scoată din starea asta”. Video

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu a oferit o primă reacție vizavi de plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB, moment produs la scurt timp după încheierea meciului FCSB – U Cluj 1-3. Fundașul dreapta a aflat chiar de la jurnaliștii prezenți la Arena Națională în legătură cu această chestiune.

Cum a reacționat Valentin Crețu când a aflat de plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB

El a transmis că îl încearcă o părere de rău , în mod evident prin prisma faptului că alături de coechipierii săi a trăit momente cu adevărat speciale împreună cu antrenorul cipriot în ultimii mai bine de doi ani.

De asemenea, experimentatul jucător a mai spus și că, în viziunea sa, în prezent la echipa roș-albastră există o mare problemă în ceea ce privește atitudinea, dar și când vine vorba despre determinare, prin prisma dezamăgirii generate de ratarea play-off-ului din SuperLiga.

Ce a subliniat Valentin Crețu vizavi de viitorul antrenor de la FCSB

Nu în ultimul rând, când a fost întrebat despre , Crețu a subliniat că este mare nevoie să vină un tehnician care să poată să îi scoată pe fotbaliști din această stare de blocaj mental în care ei se află în prezent.

„Am făcut lucruri frumoase împreună și e un antrenor foarte bun. (n.r. Despre faptul că s-a motivat că ar fi nevoie de un șoc la echipă) Cred că știe mai bine, dar nouă jucătorilor ne-ar părea rău. Da, se simte, nu știu ce să zic, s-a văzut în jocul nostru azi. Ar trebui să avem obiectiv câștigarea barajului și să mergem în Europa. Asta e cel mai important. Și să schimbăm atitudinea.

Fiecare trebuie să se motiveze pe el, trebuie să te motivezi singur din punctul meu de vedere. Nu cred că mai e nevoie să vină cineva să te motiveze. Avem toate condițiile, jucăm la cel mai iubit club din țară, nu cred că lipsește ceva. E sport de echipă, trebuie să uităm, e rușinos să nu prindem play-off, dar trebuie să mergem mai departe cu capul sus, am făcut lucruri frumoase, am făcut performanță și trebuie să uităm că nu am prins play-off-ul.

Aveam nevoie de puncte și nu îți iese mereu jocul. Eu zic că e pe psihic, ne-a afectat mult. Am avut meciuri grele, în condiții grele, terenurile. Trebuie să te adaptezi bineînțeles, dar îmi pare rău. Eu mă gândesc la viitorul meu, la jocul meu, ce să fac să fie bine.

Sper să vină cineva cu ambiție, să ne scoată din starea asta, dar tot la noi, la jucători, stă. Oricine ar veni, dacă tu nu vii cu motivație, nu vii cu atitudine, ce să facă antrenorul?”, a declarat Valentin Crețu la finalul meciului