Valentin Crețu, supărat pe arbitrajul lui Marian Barbu după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: „E greu când te mai și ciupesc”. Video

Valentin Crețu a contestat arbitrajul lui Marian Barbu din meciul Universitatea Craiova - FCSB 1-0! Ce a avut de reproșat fundașul dreapta
Gabriel-Alexandru Ioniță, Tibi Cocora
16.02.2026 | 00:24
Valentin Cretu suparat pe arbitrajul lui Marian Barbu dupa Universitatea Craiova FCSB 10 E greu cand te mai si ciupesc Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Valentin Crețu în timpul meciului Universitatea Craiova - FCSB. Foto: Sport Pictures
Valentin Crețu nu a fost pe deplin înpăcat cu arbitrajul lui Marian Barbu din meciul Universitatea Craiova – FCSB 1-0, disputat duminică seară.

Valentin Crețu, nemulțumit de arbitrajul lui Marian Barbu după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Fundașul dreapta al campioanei României i-a reproșat „centralului” faptul că, în opinia sa, ar fi gestionat în manieră diferită, în favoarea oltenilor, faze similare, reprezentate de diferite faulturi obișnuite de joc, cu atât mai mult cu cât, susține el, în cazul lui Adrian Rus ar fi fost vorba despre „infracțiuni” de acest gen comise în mod repetat.

„Da, e o dezamăgire foarte mare. Nu ne așteptam să pierdem, dar ăsta e fotbalul. Mergem înainte și trebuie să câștigăm meciurile rămase. Astăzi trebuia să începem cum am început repriza a doua și era mai bine. Am stat departe de ei, au fost mai agresivi și s-a văzut în prima repriză. Dar în a doua repriză cred că meritam să marcăm.

Nu cred că mai simțim presiunea, am demonstrat în ultimii doi ani. La orice echipă se mai întâmplă ceva, iar la noi a venit acum. Craiova este o echipă în formă bună. A jucat un fotbal frumos și, din punctul meu de vedere, merită să fie pe primul loc.

Eu cred până la capăt, cu toate că i-am văzut pe băieți dezamăgiți, dar miercuri, când ne vom reîntâlni, vom vorbi și vom încerca să fim iar cei din sezonul trecut. Eu zic că meritam să egalăm și poate să înscriem și golul doi.

Ne-au lipsit și Tănase și Thiam, erau într-o formă bună. Tănase și Olaru sunt cei mai importanți jucători pentru noi, dar suntem jucători cu calitate și trebuia să scoatem mai mult. Din punctul meu de vedere Craiova este principala favorită la titlu, o echipă omogenă, care a jucat bine, dar noi ne gândim la noi. Trebuie să câștigăm meciurile și ne pare rău pentru suporteri.

Mi-a dat galben la primul fault pe care l-am făcut, la 70 de metri de poarta noastră. Iar lui Rus nu i-a dat galben după 7 faulturi. L-am întrebat frumos pe arbitru, dar nu mi-a zis nimic. Nu vreau să zic de arbitraj, dar e greu când te mai și ciupesc”, a declarat Valentin Crețu după Universitatea Craiova – FCSB 1-0. 

Reacția lui Valentin Crețu după Universitatea Craiova - FCSB 1-0

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
