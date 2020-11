Fostul fotbalist al lui Dinamo, Valentin Lazăr, încă are de încasat restanțe din partea fostului său club și a anunțat că și-a notificat fosta formație cu privire la aceste datorii.

Mijlocașul susține că mai mulți foști jucători așteaptă să își primească restanțele din partea lui Dinamo și îl întreabă constant dacă a primit vreo veste de la Pablo Cortacero.

Mai mult decât atât, Lazăr a declarat că, dacă el a notificat clubul din Ștefan cel Mare cu privire la datorii, mulți dintre foștii colegi au deja procese intentate împotriva lui Dinamo.

Valentin Lazăr, noi vești proaste pentru Dinamo: „Dacă nu plătesc, vor fi depunctați”

Situația de la Dinamo este tot mai dificilă, iar datoriile clubului fac ca amenințarea unei eventuale depunctări să fie tot mai puternică. În condițiile lipsei fondurilor, conducerea din Ștefan cel Mare a început să vorbească despre insolvență, iar Dorin Șerdean a anunțat că acest procedeu este o soluție de luat în calcul.

FANATIK a anunțat în exclusivitate, încă din luna octombrie, că scenariul unei noi insolvențe nu este unul deloc improbabil la Dinamo, în condițiile în care Pablo Cortacero nu este capabil să aducă banii necesari pentru acoperirea datoriilor și asigurarea bugetului pentru acest sezon.

Sare pe rana fanilor dinamoviști a fost pusă și de fostul fotbalist al clubului, Valentin Lazăr, care acum joacă în Qatar. Lazăr a anunțat că foștii jucători dinamoviști își caută dreptatea în instanțele de judecată, iar el a trimis doar o notificare către fosta echipă.

„Majoritatea jucătorilor care au plecat mă sună să mă întrebe dacă eu am încasat banii, pentru că ei se judecă și au procese pe rol. Eu am făcut doar o notificare, ei au 10 zile să îmi spună ce se va întâmpla cu suma de bani pe care o am de primit. Aștept să îmi dea avocatul un răspuns.

Din câte știu, dacă nu plătesc până la finalul lunii vor fi depunctați și nu cred că vor lua licența sezonul viitor. Eu le-am făcut doar o notificare, pe baza licenței. Restul jucătorilor au procesele pe rol de câteva luni. Toți jucătorii care nu și-au luat salariile de 6 luni se vor judeca pentru banii ăștia și vor pleca. Nu vor juca un an de zile fără bani”, a spus Vali Lazăr pentru Digisport.

Situație grea și pentru actualii fotbaliști. Salvează fanii Dinamo?

Lazăr a dezvăluit că încă păstrează legătura cu Ante Puljic, căpitanul lui Dinamo, și susține că dezamăgirea croatului este una foarte mare cu privire la noua conducere.

Mijlocașul a anunțat și care poate fi salvarea lui Dinamo. El crede că suporterii pot din nou să se implice financiar și să preia clubul de la Pablo Cortacero. De asemenea, Lazăr susține că fanii ar putea găsi noi surse de finanțare, mai serioase decât spaniolii care n-au făcut decât să îngreuneze situația clubului.

„Vorbesc cu Puljic săptămână de săptămână. E dezamăgit, a crezut că se vor rezolva problemele astea în momentul în care a venit noua conducere, dar cred eu că restanțele salariale sunt chiar mai mari acum, mai mult de 3 luni de zile. Îmi doresc ca Dinamo să nu intre în faliment.

Dacă acești spanioli vor accepta să dea clubul, probabil suporterii îl vor prelua și vor găsi oameni de mult mai mare calitate decât cei care sunt acum. Vor reveni la condițiile de dinainte, cu 5-6 mii de euro pe lună cum a fost în perioada insolvenței cu domnul Negoiță”, a mai spus Lazăr.