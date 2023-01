Valentin Lazăr, pus la zid după ce a aruncat două perechi de chiloți de damă spre Ovidiu Burcă: „Să se ia măsuri”

Dinamo a susținut sâmbătă, 21 ianuarie, primul meci amical al iernii și a avut parte de compania celor de la CS Păulești, echipă la care joacă Valentin Lazăr. Fostul fotbalist al „câinilor roșii” din cauza situației tensionate cu Ovidiu Burcă, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Valentin Lazăr a aruncat două perechi de chiloți spre Ovidiu Burcă la amicalul Dinamo – CS Păulești 0-0

, echipă din Liga a 3-a din România, Valentin Lazăr nu a trecut peste conflictul cu Ovidiu Burcă, ce a dus la ruptura de Dinamo. Fostul fotbalist al alb-roșiilor a fost protagonistul unui moment bizar în amicalul Dinamo – CS Păulești 0-0.

În prima repriză, , care juca pe partea în care se aflau băncile de rezerve, a scos de la jambieri două perechi de chiloți roz și mov și le-a aruncat în direcția în care se afla Ovidiu Burcă.

„Luați! Să-i dați lui Mister în cantonament!”, ar fi fost replica pe care Valentin Lazăr a rostit-o în momentul săvârșirii gestului. Atitudinea fostului fotbalist al lui Dinamo a fost aspru criticată de Basarab Panduru.

Basarb Panduru l-a pus la zid pe Valentin Lazăr după gestul la adresa lui Ovidiu Burcă: „Antrenorul de la Păulești ce o zice?”

Ovidiu Burcă i-a dat replica fostului său elev de la Dinamo. „Ești slab! Foarte slab”, au fost cuvintele tehnicianului care se află într-o situație tensionată pe banca formației din Ștefan cel Mare.

Basarab Panduru i-a luat apărarea lui Ovidiu Burcă și l-a pus la zid pe Valentin Lazăr. Gestul făcut de fotbalistul în vârstă de 33 de ani l-a iritat pe fostul mare internațional. „E de apreciat Burcă pentru că nu a făcut nimic. Trebuie să se ia măsuri, nu se poate întâmpla așa ceva.

Nu mai vreau să comentez așa ceva. Nu pot, după ce a făcut acest jucător. Antrenorul de la Păulești ce o zice? Poate se trezește și el cu chiloți aruncați spre el dacă îl dă afară”, a fost comentariul lui Basarab Panduru, la TV .

Valentin Lazăr a explicat de ce a aruncat două perechi de chiloți de damă spre Ovidiu Burcă: „Nu a avut curaj să mă privească pe mine în ochi”

La finalul partidei amicale, Valentin Lazăr a vorbit despre incident și a amintit de conflictul pe care l-a avut cu Ovidiu Burcă în perioada de la Dinamo.

„A reușit (n.r. Ovidiu Burcă) să dea liderii vestiarului afară. Nu a avut curaj să mă privească pe mine în ochi, n-a avut curaj să-i privească în ochi pe cei 5.

Se băga prin căsuță, pe acolo, pe la Săftica. Sunt mai multe lucruri la mijloc. Băieții și oamenii din jurul lui Dinamo știu ce face acest psiholog.

„Nu m-a supărat cu nimic, știam de o lună că va face asta (n.r. că îl va da afară). Are impresia că e Dumnezeu pe pământ și îi tratează așa pe ceilalți care l-au ajutat să ajungă la un punct de play-off…îi dai afară și numai jucătorii sunt de vină. Domnul psiholog nu e de vină, că are niște cărți în fața altora. Nu e așa, hai să n-o mai dăm așa”, a spus Valentin Lazăr.

Valentin Lazăr critică atitudinea lui Ovidiu Burcă după situația tensionată de la Dinamo: „Un fel de Del Bosque în România”

Valentin Lazăr a vorbit despre , care a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK la începutul săptămânii. Fotbalistul a criticat atitudinea lui Ovidiu Burcă și a făcut o comparație inedită cu fostul mare selecționer al Spaniei Vicente Del Bosque.

„Foarte mare grevă a fost la Dinamo. Au întrebat și ei despre bani, de 2-3-4 săptămâni, cu activități pe zoom, cu toată lumea. Domnii din imagine au spus că se rezolvă, de Sărbători, de Crăciun, de Paște, se rezovlă.

Și când au venit băieții la antrenament, au întrebat și ei dacă vine cineva în fața lor să le explice. Și omul a plecat și apoi s-a dus pe la conducere, că nu poate să lucreze cu acei jucători. Asta e atitudine de mare-mare antrenor, părerea mea, un fel de Del Bosque în România”, a mai spus Vali Lazăr.