Valentin Lazăr și-a îndeplinit visul. Unde evoluează fotbalistul după ruptura de la Dinamo

Valentin Lazăr a revenit în România după perioada petrecută în Qatar pe parcursul Campionatului Mondial din 2022. Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, la o echipă din Liga a 3-a, în Ploiești. Valentin Lazăr și-a îndeplinit visul.

Valentin Lazăr a semnat cu CS Păulești, în Liga a 3-a din România

în urmă cu aproximativ două luni, după o serie de conflicte cu antrenorul „câinilor roșii”, Ovidiu Burcă, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Fotbalistul care a evoluat timp de trei sezoane și jumătate în campionatul Qatarului pentru Al-Sailiya, Al Kharaitiyat sau Al-Shahania a ajuns la un acord cu CS Păulești, ocupanta locului 7 în Seria 5 în Liga a 3-a din România.

După și după aventura de la CS Păulești, Valentin Lazăr a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că se va orienta spre cariera de antrenor.

Valentin Lazăr a revenit în România. Va evolua la o echipă din județul Prahova

Valentin Lazăr va juca în următoarele luni pentru echipa celor de la CS Păulești, o localitate situată în partea central-sudică a județului Prahova. Tot de aici, Valentin Lazăr vrea să plece la drum în cariera de antrenor.

„În România va fi doar în jurul Ploieştiului, dacă nu găsesc aici (n.r. Qatar). Sunt în contact cu cineva pentru trei ţări de aici, din zonă. Dacă voi găsi ceva voi continua să joc, dacă nu, mă axez pe antrenorat şi o să mai joc în Liga 3 în Ploieşti.

În Prahova mă gândesc să încep şi cu antrenoratul la academie până la următoarea licenţă şi încet, încet o să îmi iau şi licenţele şi rămâne de văzut”, a declarat Valentin Lazăr, pentru site-ul nostru.

Valentin Lazăr, tras pe linie moartă de Ovidiu Burcă: „A doua zi ne-am strâns mâna nu chiar ok”

Valentin Lazăr a adunat șapte partide în actuala stagiune pentru Dinamo, însă fostul căpitan din Ștefan cel Mare a fost înlăturat de Ovidiu Burcă.

Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a explicat momentele tensionate din cadrul clubului „alb-roșu”. Este simplu. O perioadă de patru-cinci meciuri am fost un jucător util pentru echipă. După ce au fost aduşi anumiţi jucători de conducere am fost tras pe linie moartă.

Mi s-a spus că trebuie să accept statutul de rezervă. Cinci meciuri am intrat pe parcurs pentru câteva minute, dar la meciuri cu Târgu Jiu nu m-a băgat. A fost o decizie tehnică, eu am răbufnit asupra lor.

Dinamo trebuie să-i achite lui Valentin Lazăr o sumă de bani: „Au pus ei cât şi-au dorit în foaie”

Problemele financiare continuă să afecteze serios clubul din Ștefan cel Mare. Dinamo datorează o sumă de bani și către Valentin Lazăr. „Nu (n.r. nu mai ai nicio legătură cu Dinamo?), mai trebuie să plătească ei o anumită sumă. Au pus ei cât şi-au dorit în foaie.

A doua zi ne-am strâns mâna nu chiar ok, dar am plecat acasă. După trei săptămâni m-au contactat să reziliem şi am reziliat. Eu am un drum al meu, ei au un drum al lor.Nu mi-a lăsat un gust amar. În România trebuie să fii obişnuit tot timpul.

Faţă de club nu am ce să reproşez, dar faţă de două-trei persoane, dar interesându-mă înainte cum au fost ca jucători şi antrenori, toată lumea mi-a dat feedback negativ şi mă bucur că nu am socializat şi în viaţa mea nu mai vreau să socializez cu această persoană”, au fost cuvintele lui Valentin Lazăr, pentru FANATIK.