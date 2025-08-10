Sport

Valentin Mihăilă a debutat pentru turcii de la Rizespor! Cum s-a descurcat românul

Valentin Mihăilă a bifat primele minute în calitate de jucător al celor de la Rizespor. Ce notă a primit fotbalistul transferat în această vară de la Parma.
Daniel Işvanca
10.08.2025 | 23:00
Debut nefericit pentru Valentin Mihăilă la Rizespor FOTO: X / Rizespor

Valentin Mihăilă a bifat primele minute în tricoul celor de la Rizespor. Fotbalistul român a fost introdus pe teren în repriza secundă a partidei cu Goztepe, dar nu a avut mari realizări pentru gazde, care au pierdut cu scorul de 3-0.

Valentin Mihăilă, fără realizări în Rizespor – Goztepe 0-3

Transferat în această vară de la Parma, Valentin Mihăilă a debutat duminică pentru cei de la Rizespor, în runda inaugurală a Superligii Turciei. Fotbalistul român a fost rezervă, dar a intrat pe parcursul partidei.

Bokele a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 52, iar 7 minute mai târziu, antrenorul gazdelor a decis să-l trimită în luptă pe Valentin Mihăilă.

Intrat pe teren în locul lui Halil Dervisoglu, internaționalul român nu a avut mari realizări, ba mai mult, oaspeții au mai punctat de două ori până la finalul partidei.

Emersonn a punctat pentru 2-0 în minutul 90+3, iar Anthony Dennis a stabilit scorul final, trei minute mai târziu. Astfel, echipa românului începe prost noul sezon din Turcia.

Valentin Mihăilă, niciun șut pe poartă în Rizespor – Goztepe

Valentin Mihăilă a fost transferat de turcii de la Rizespor în schimbul sumei de două milioane de euro, după aproape cinci ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Parma.

La primul său meci la noua echipă, acesta a atins mingea de 31 de ori, având 13 pase corecte din 17. Mihăilă a reușit un dribbling și a câștigat nu mai puțin de trei dueluri, dar a expediat în schimb un singur șut, acela pe lângă poartă.

Cei de la Sofa Score l-au notat pe Valentin Mihăilă cu 6,5 pentru prestația avută în meciul pierdut de Rizespor cu Goztepe.

