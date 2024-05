La câteva zile după ce a obținut matematic promovarea în Seria A,

Parma a remizat 1-1 cu Cremonese în penultima etapă a sezonului regulat din Serie B, punct care le-a asigurat titlul de campioană în sezonul 2023 – 2024.

Valentin Mihăilă a decis unde va juca din sezonul viitor după ce a reușit promovarea cu Parma: „Mă văd aici”

Internațional român, Valentin Mihăilă, are parte de una din cele mai bune perioade din viața sa. , mijlocașul a reușit să devină campion cu Parma și implicit promovarea în Seria A.

Contractul lui Mihăilă cu Parma expiră în 2025, dar fotbalistul român a declarat că nu se gândește la un transfer și că vrea să rămână la formația din Italia și în sezonul viitor.

„Mă văd aici pe viitor. Parma îmi oferă tot ce am nevoie și știu că aici pot progresa. Știu că suporterii ne vom susține la toate meciurile, cei din conducere și cei din staff sunt extraordinari, am niște colegi senzaționali.

Vreau să rămân la Parma. Toți jucătorii au avut evoluții bune în acest an. Încă de la începutul campaniei m-am gândit doar că vreau să merg în Serie A.

La început, nu am jucat mult, dar am tras din greu la antrenamente, am avut mentalitatea corectă și lucrurile s-au legat”, a declarat Valentin Mihăilă, citat de .

Valentin Mihăilă s-a arătat impresionat de suporterii Parmei: „Nu am mai văzut așa ceva”

Fostul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova s-a arătat complet impresionat de atitudinea suporterilor Parmei după ce echipa din Serie B a reușit să câștige campionatul.

„Nu credeam că sunt atât de mulți oameni, i-am văzut venind și zilele trecute pe ploaie. Este o satisfacție impresionantă, nu am mai văzut așa ceva.

În România, când am jucat finala campionatului pe care am pierdut-o, a fost foarte multă lume, dar ca și cei de aici nu am mai văzut așa ceva!

Din momentul în care am început sezonul, eu m-am gândit mereu la echipă, mi-am dorit să merg în Serie A cu Parma”, a mai declarat fotbalistul pentru sursa citată.