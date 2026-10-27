Valentin Mihăilă a devenit tătic! A ratat nașterea copilului, dar a transmis un mesaj emoționant: „Am fost cu inima și sufletul alături de voi”

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Valentin Mihăilă (26 de ani) trăiește unul dintre cele mai importante momente ale vieții sale. Internaționalul român a devenit tată pentru prima dată, după ce soția sa, Ami Colhon, a adus pe lume un băiețel. Fotbalistul nu a putut fi alături de familie la naștere, fiind în Turcia, unde evoluează pentru Rizespor, însă a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Valentin Mihăilă a devenit tată de băiat! Mesajul emoționant pentru Ami Colhon

Bucurie imensă în familia lui Valentin Mihăilă! Fotbalistul crescut de Universitatea Craiova și soția sa, Ami Colhon, au devenit părinții unui băiețel. Mihăilă a împărtășit vestea pe rețelele de socializare, unde a publicat o fotografie cu soția sa ținându-l în brațe pe nou-născut. Alături de imagine, internaționalul român a scris câteva rânduri prin care și-a exprimat fericirea, dar și regretul că nu a putut fi prezent la nașterea fiului său.

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„Chiar dacă nu am putut fi alături de voi în cel mai frumos moment al vieții noastre, am fost cu inima și sufletul alături de voi. Sunt atât de fericit că vă am pe amândoi în viața mea! Vă iubesc mai mult decât orice pe lume”, a scris Valentin Mihăilă pe rețelele de socializare.

Mesajul fotbalistului arată cât de mult a însemnat pentru el venirea pe lume a băiețelului, chiar dacă obligațiile profesionale l-au ținut departe de soție în aceste momente. Cei doi s-au căsătorit în vara acestui an, iar vestea că vor deveni părinți a fost făcută publică în perioada nunții. Tot atunci s-a aflat că .

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Valentin Mihăilă a primit vestea la mai puțin de 24 de ore după ce a jucat în Rizespor – Trabzonspor 3-4

Momentul special din viața lui Valentin Mihăilă a venit la mai puțin de 24 de ore după ce internaționalul român a evoluat în campionatul Turciei. Luni seară, 26 octombrie, Rizespor a primit vizita celor de la Trabzonspor, într-o partidă spectaculoasă, încheiată cu victoria oaspeților, scor 4-3.

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Mihăilă a început întâlnirea pe banca de rezerve și a fost introdus pe teren în minutul 59, la scorul de 2-3. La nouă minute după intrarea sa, Rizespor a restabilit egalitatea prin Qazim Laçi, însă Trabzonspor a înscris din nou în minutul 83 și a plecat cu toate cele trei puncte. Internaționalul român nu a reușit să contribuie decisiv la revenirea echipei sale, care a cedat după un meci nebun cu șapte goluri.

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Programul de la Rizespor l-a împiedicat pe Mihăilă să fie prezent alături de Ami Colhon la nașterea băiețelului. Deși a fost departe de familie, fotbalistul a ținut să le transmită public soției și fiului său cât de mult îi iubește.

Cine este Ami Colhon, soția lui Valentin Mihăilă

Ami Colhon este originară din Craiova, orașul în care Valentin Mihăilă s-a afirmat în fotbal, înaintea transferului în Italia. În trecut, tânăra a practicat baschetul, iar ulterior s-a orientat către studii. De asemenea, Ami a urmat cursuri în domeniul economic, dar și în cel al designului.

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Soția internaționalului român este apropiată de Alexandra Ionela Grigoriță, partenera de viață a lui Dennis Man. Cei doi fotbaliști au fost colegi la Parma și au împărțit vestiarul echipei naționale a României.

Relația dintre Valentin Mihăilă și Ami Colhon a devenit cunoscută publicului și prin aparițiile lor la evenimentele organizate de apropiații din lumea fotbalului. Un episod care a atras atenția s-a petrecut la . Momentul a fost urmat de așezarea voalului de mireasă pe capul tinerei, iar imaginile au circulat pe rețelele de socializare.