Valentin Mihăilă a dezvăluit mesajul transmis de Gică Hagi jucătorilor echipei naționale: ”Identitate”

Echipa națională a României s-a reunit pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor și a susținut deja o serie de ședințe de pregătire. Gică Hagi le-a vorbit foarte clar jucătorilor prezenți la lot, iar Valentin Mihăilă a explicat ce le-a cerut acesta.

Valentin Mihăilă, încântat de primele antrenamente cu Gică Hagi la echipa națională

Prezent la baza de la Mogoșoaia încă de la sfârșitul săptămânii trecute, Valentin Mihăilă a fost extrem de bucuros că poate lucra cu Gică Hagi și a mărturisit faptul că acesta vrea să facă schimbări importante la echipa națională.

”Un contact foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult primul antrenament alături de el. Atmosferă pozitivă. Trebuie să ne descoperim unul pe altul și să vedem ce va schimba la noi. Din ce am văzut și din ce am apucat să vorbim sunt multe lucruri pe care vrea să le implementeze în grup și sper să iasă bine.

Trebuie să ne bazăm pe principiile pe care vrea să le implementeze și pe joc, care nu cred că o să se vadă de la început. Ai nevoie de timp pentru a te acomoda și aceste două amicale sunt bine-venite pentru a pregăti ceea ce va urma în toamnă.

Identitate. Asta am și vorbit în prima ședință cu Mister. Vrea să creăm o identitate și să fim siguri pe acea identitate, să fim siguri de ceea ce vrem să facem în teren, să știm ce fel de jucători suntem și să avem o mentalitate de învingători”, a declarat Mihăilă, într-un interviu pentru FRF.TV.

Hagi a mărit intensitatea antrenamentelor

Selecționerul Gică Hagi a dat startul pregătirilor încă de sâmbătă, 23 mai, chiar dacă a avut la dispoziție doar nouă fotbaliști. În această fază a reuniunii, selecționerul a susținut câte un antrenament în prima parte a zilei și le-a permis jucătorilor să petreacă după-amiezile în familie.

La începutul acestei săptămâni , iar Hagi a modificat programul. Începând de miercuri, 27 mai, s-a intrat oficial în regim de cantonament la Mogoșoaia, iar antrenamentele au devenit mai intense.

Schimbări de ultimă oră în lotul naționalei României

Aflat la prima acțiune după revenirea pe banca echipei naționale a României, Gică Hagi a convocat nu mai puțin de 30 de jucători pentru partidele cu Georgia (2 iunie, Tbilisi) și Țara Galilor (6 iunie, București, stadion Steaua) și va mai aduce încă trei după barajul dintre Dinamo și FCSB.

Din păcate, ”Regele” a întâmpinat dificultăți din cauza problemelor medicale. Primul care a fost nevoit să renunțe la convocare a fost fundașul Bogdan Racovițan, accidentat la ultimul meci jucat cu Rakow, iar de la campioana Universitatea Craiova.

Alți doi fotbaliști care nu vor putea fi pe teren la redebutul lui Hagi la cârma primei reprezentative sunt . Cei doi au părăsit cantonamentul, dar deocamdată selecționerul nu a chemat alți jucători în locul lor.