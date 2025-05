Valentin Mihăilă a revenit în țară după finalul sezonului de Serie A! Locul inedit în care se antrenează internaționalul român

Valentin Mihăilă este aproape de revenirea pe gazon după accidentarea gravă din cauza căreia a ratat ultimele luni ale sezonului în tricoul Parmei. Internaționalul român a revenit în țară după ce și se pregătește într-o locație inedită.

Valentin Mihăilă, antrenament într-o locație neașteptată

Înainte de ultima etapă din Serie A, în care Parma a întâlnit Atalanta, Cristi Chivu a afirmat că Valentin Mihăilă a efectuat „o jumătate de antrenament” alături de colegii săi. Fostul fotbalist al Universității Craiova s-a accidentat grav în ianuarie și nu a evoluat deloc sub comanda tehnicianului român, care a fost numit în locul lui Fabio Pecchia.

Valentin Mihăilă se apropie de revenire însă, iar fotbalistul a efectuat un antrenament în localitatea natală, Finta, în județul Dâmbovița. Marian Mihăilă, tatăl fotbalistului, a fost cel care a dezvăluit acest lucru prin intermediul .

Continuă Valentin Mihăilă la Parma? Anunțul lui Giovanni Becali

Valentin Mihăilă mai are contract cu Parma până în 2027, însă este posibil ca fotbalistul să părăsească gruparea din Serie A în această vară. .

„Mihăilă mai are contract cu noi până la sfârșitul lui septembrie, dacă cumva clubul are o intenție, poate are șansa să îl aranjăm ca lumea. Important e că el a avut problemele acestea cu accidentările, cred că era titular la Parma dacă nu era accidentat.

(n.r. cu Mihăilă s-ar putea să prelungiți dacă va fi interes din partea Parmei) Nu știu ce are Parma de făcut, poate să apară orice, nu e vorba de despărțire, suntem în relații extraordinare cu toți, să vedem ce se întâmplă”, a declarat acesta la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Lansat în fotbalul mare de Universitatea Craiova, Valentin Mihăilă a fost achiziționat de Parma în 2020, pentru 9,1 milioane de euro. Acesta a marcat de 15 ori și a oferit 12 „assist”-uri în cele 106 partide jucate în tricoul „cruciaților”.

