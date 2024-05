Valentin Mihăilă a revenit pe ”Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Sepsi 3-2. A anunțat obiectivul pentru Euro 2024

, însă nu a reușit să urce pe locul secund în Superliga, întrucât CFR Cluj nu s-a împiedicat în partida cu Farul Constanța.

Universitatea Craiova a încheiat sezonul pe locul 3

. Oltenii au fost conduși în meciul cu Sepsi după golul din prima repriză al lui Ștefănescu. Antrenorul Universității a fost inspirat la pauză și l-a introdus pe Ștefan Bană, un puști de 19 ani, care a marcat imediat după reluare. Koljić a făcut 2-1 în minutul 52. Sepsi a egalat prin Debeljuh în minutul 66. Scorul final a fost stabilit de Andrei Ivan, care a făcut 3-2 în minutul 79.

Oltenii au avut un spectator surpriză. Valentin Mihăilă s-a întors pe stadionul ”Ion Oblemenco” pentru a-și vedea foștii colegi. Atacantul a profitat de faptul că sezonul în Italia s-a încheiat și a ținut să-și susțină fosta echipă înainte de a se alătura naționalei.

”Toată lumea mă întreabă dacă rămân la Parma”

Mihăilă a transmis la finalul meciului că își dorea din suflet să vină la un meci pe ”Oblemenco” din postura de suporter. Acesta i-a felicitat pe olteni pentru victorie, în special pe Ștefan Bană. Atacantul de la Parma a vorbit și despre viitorul său în Italia. El a declarat:

„Voiam de mult să mă întorc să văd un meci. Mă bucur că am apucat să văd meciul, mă bucur că au câștigat și că i-am reîntâlnit pe unii dintre ei (n.r. foștii săi colegi de la Universitatea Craiova). Cu mare parte dintre ei țin legătura, cu Mitriță, cu Vlădoiu, cu Screciu vorbesc săptămânal.

Eu sunt bine, aștept să dăm drumul la antrenamente la echipa națională și să fie totul în regulă. (n.r. Întrebat dacă crede că România poate trece de faza grupelor la EURO) Normal, acesta e obiectivul nostru, să trecem de grupe și, de ce nu, să mergem în faza următoare.

Pe Bană îl știu de când eram la juniori, era foarte talentat. Mă bucur că a reușit să ajungă la prima echipă și să demonstreze că este talentat. O să facă o carieră bună. Îl știu de când era mic. Îi urez multă baftă și sper să urmeze drumurile noastre.

Toată lumea mă întreabă dacă rămân la Parma. Eu am contract cu Parma încă un an de zile, m-am gândit doar să promovăm în Serie A și acum mă gândesc doar la Campionatul European. De trei ani, de când am retrogradat, așteptăm să promovăm. Este o mândrie să joci la Parma și în Serie A”.

Valentin Mihăilă și-a început cariera la Universitatea Craiova. În sezonul 2018/2019 a fost vândut la Parma. Oltenii au obținut aproximativ 9 milioane de euro în schimbul atacantului. În prezent, cota sa de piață este de două milioane de euro.