Valentin Mihăilă a vorbit despre colaborarea cu Cristi Chivu: „Nu prea mi-a fost antrenor. Nu am avut foarte multe de învățat de la el”

Valentin Mihăilă a vorbit despre cum a mers colaborarea dintre el și Cristian Chivu la Parma și și-a expus părerea despre numirea antrenorului român pe banca tehnică a lui Inter Milano: vicecampioana Italiei și finalista Ligii Campionilor din acest sezon.

Valentin Mihăilă nu a profitat de prezența lui Cristi Chivu la Parma: „Nu prea mi-a fost antrenor”

După 4 luni cu rezultate bune, antrenorul român și-a îndeplinit obiectivul cu formația „gialloblu” și a primit oferta mult așteptată.

părăsindu-i astfel pe românii de la Parma: Dennis Man și Valentin Mihăilă. Atacantul stânga al naționalei nu a reușit să fie pentru prea mult timp în echipa Parmei, din cauza unor accidentări, și nu a avut ocazia să învețe prea multe de la Cristi Chivu:

„Ultimele luni au fost un chin. Am trecut cu greu prin această perioadă, dar mă bucur că azi am jucat bine. (n.r. – Te-a surprins mutarea lui Chivu la Inter?) Nu pot să spun că m-a surprins. Este meritul lui că a făcut pasul într-o perioadă atât de scurtă. Nu am învățat prea multe de la el pentru că nu prea mi-a fost antrenor… eu am fost accidentat. M-am antrenat câteva zile cu dânsul”, a spus Vali Mihăilă după meciul România – Cipru 2-0.

Valentin Mihăilă speră la calificare! Ce a spus despre reușitele lui Dennis Man

Deși au pierdut deja două din patru partide, „tricolorii” continuă să spere până în ultimul moment într-o calificare la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii. Vali Mihăilă se numără printre optimiști:

„În primul rând trebuia să câștigăm. să demonstrăm că suntem o echipă bună și că putem câștiga ușor. Le mulțumim fanilor că au fost alături de noi în această seară după meciul din Austria. Ne pare rău că n-am reușit să câștigăm acolo. Sper că le-am făcut o bucurie în seara asta și noi vom continua să luptăm pentru calificare.

Am intrat motivați, am mai jucat cu ei, îi știam. Nu ne facem calcule, dar ne gândim să ajungem cât mai sus. Echipele se mai pot încurca, mai e mult până la final și vom da tot ce putem să reușim. Îi mulțumesc lui Mister că m-a introdus titular în acest meci. Cu Austria nu am putut să fiu titular, am avut o suprasolicitare pe coapsa stângă.

M-am bucurat pentru reușitele lui Dennis. Ne înțelegem ca frații și sper să-și revina la forma lui bună. Eu am dus 60 de minute bine, după o perioadă atât de lungă în care am stat pe bară. Nu știu dacă aș fi dus 90 de minute”, a declarat Mihăilă la finalul partidei de marți seară.