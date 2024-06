Valentin Mihăilă a vorbit despre momentul decisiv pentru calificarea la EURO 2024: „Cele mai importante goluri din cariera mea”. Video

a vorbit despre momentul decisiv care a adus la calificarea României la Campionatul European din Germania, campionat ce va avea loc în perioada 14 iunie – 14 iulie.

Valentin Mihăilă a vorbit despre momentul decisiv care a dus la calificarea la EURO 2024: „A fost totul din instinct”

România a terminat neînvinsă grupa de calificare pentru Campionatul European din Germania. Ba mai mult, echipa lui Edi Iordănescu a reușit să se claseze pe primul loc la finalul campaniei de calificări, grație celor patru puncte câștigate cu Elveția.

Valentin Mihăilă, jucătorul celor de la Parma, , a vorbit despre cele două goluri marcate în poarta Elveției, goluri care s-au dovedit a fi decisive pentru calificarea României la EURO 2024.

„În momentul în care am fost introdus în partida cu Elveția mister mi a spus doar să fiu liber pe teren și să dau tot ce e mai bun. La primul gol l-am văzut pe Moruțan că și-a făcut mingea pe stângul și s-a uitat către mine.

M-am gândit că poate să dea o pasă bună. El mereu încearcă acest gen de pase și mă așteptăm. Era foarte greu să ne auzim că era multă gălăgie pe teren. Am țipat la el, dar nu cred că m-a auzit. Conexiunea și-a făcut treaba.

Când am văzut pasa deja am intrat în careu și eram la 5-6 metri de poartă. Am lovit-o foarte bine. Am vrut să dau cu latul. A fost totul din instinct”, a declarat Valentin Mihăilă pentru canalul de YouTube al celor de la .

„Cele mai importante goluri din cariera mea”

Fostul jucător al celor de la Universitatea Craiova a caracterizat „dubla” din partida tur cu Elveția, partidă încheiată la egalitate, scor 2-2, ca fiind cea mai importantă din cariera sa de jucător.

Mihăilă a mai vorbit și despre viteza maximă pe care acesta a întins-o într-un meci, dar și despre accidentarea suferită în timpul golului doi cu Elveția.

„La golul doi a fost o minge înaltă. După Moruțan a făcut un dribling scurt și mi-a dat o pasă pe un spațiu foarte mare. Sprintul a plecat de la jumătatea terenului. Simțisem că m-am accidentat, dar nu a mai contat.

M-am accidentat la prima rupere de ritm. Durerea a fost una foarte puternică. Viteza maximă pe care am prins-o a fost de 37 km/h. Nici la golul doi nu m-am uitat la portar. Eram mai preocupat de picior. Am șutat la scurt.

Nu mai puteam să continui după acel gol. S-a văzut în ultimele două minute că nu mai puteam să alerg. Au fost două dintre cele mai importante goluri ale mele. Golul de debut la echipa națională e cel mai important din cariera mea”, a mai spus Valentin Mihăilă.

Vezi mai jos interviul cu Valentin Mihăilă: