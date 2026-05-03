Selecționerul Gheorghe Hagi s-a întâlnit cu Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova – Dinamo. Ce a spus internaționalul român. Video

ADVERTISEMENT

Derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo este capul de afiș al rundei a 7-a din play-off-ul din SuperLiga. Valentin Mihăilă, fostul jucător al oltenilor, a venit la meci pentru a fi alături de clubul său favorit. Odată cu el a sosit și Gică Hagi, selecționerul României. Rămâi pe site pentru a vedea ce a spus extrema stângă despre șansele Craiovei la titlu.

Valentin Mihăilă, prezent la Universitatea Craiova – Dinamo. Fostul jucător al oltenilor îi vrea campioni

în urmă cu o săptămână, a venit să vadă meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo din cadrul etapei a 7-a din play-off-ul SuperLigii. Fostul jucător al oltenilor nu și-a uitat echipa de suflet și a venit să o susțină într-un meci care o poate apropia și mai tare de titlu.

ADVERTISEMENT

Chestionat despre prezența sa la meci, Valentin Mihăilă a declarat pentru FANATIK că mereu vine cu noroc și vrea să o vadă pe Craiova campioană. „De fiecare dată vin cu norocul. (n.r. – Craiova campioană?) Așa îmi doresc, acum vedem…”. El s-a pozat ulterior cu câțiva suporteri mai mici, după care a intrat în stadion.

Gică Hagi, cu ochii pe jucători la Universitatea Craiova – Dinamo

Prezența lui Gică Hagi la meciul dintre cele două echipe nu este una întâmplătoare. a început monitorizarea partidelor din campionatul nostru, în special a jucătorilor, pentru a avea o imagine asupra celor care merită să fie convocați pentru următoarea acțiune. „Regele” a venit la stadionul „Oblemenco” cu zâmbetul pe bune, salutându-se inițial cu Valentin Mihăilă.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul a oferit un moment amuzant. El a intrat inițial pe unde le este permis doar fotbaliștilor, fiind ulterior îndreptat către zona lojelor prin care putea să acceseze de fapt arena din Craiova.

ADVERTISEMENT