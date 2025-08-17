Sport

Valentin Mihăilă, criticat de turci după doar două meciuri la Rizespor! Ce i se reproșează

Valentin Mihăilă nu i-a impresionat pe turci. Ce s-a scris despre fotbalistul român după primele sale două meciuri la Rizespor.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 18:19
Valentin Mihaila criticat de turci dupa doar doua meciuri la Rizespor Ce i se reproseaza
ULTIMA ORĂ
Concluziile turcilor după ce Valentin Mihăilă a jucat 2 meciuri pentru Rizespor. Sursa Foto: Facebook Çaykur Rizespor.

După aproape cinci ani petrecuți la Parma, Valentin Mihăilă a plecat în această vară în Turcia, fiind prezentat oficial de Rizespor. După ce a debutat în meciul pierdut cu 0-3 în fața lui Goztepe, internaționalul român a evoluat și în etapa a 2-a, contra Alanyaspor. Ce au scris turcii despre tânărul fotbalist român.

Turcii, dezamăgiți de Valentin Mihăilă după doar două jocuri în tricoul lui Rizespor

Alanyaspor și Rizespor s-au întâlnit sâmbătă, 16 august,  în cadrul etapei a doua din Superliga Turciei, meci în care românii Umit Akdag și Valentin Mihăilă s-au duelat direct.

Pentru fotbalistul adus de la Parma, remiza albă obținută cu Alanyaspor a fost cel de-al doilea său meci în tricoul lui Rizespor. Jurnaliștii turci au tras deja primele concluzii despre el, care nu sunt tocmai încurajatoare.

„Mihăilă se adaptează cu greu la noua sa echipă. Joacă pe același post ca și la Parma, sezonul trecut, însă risipește mingi bune în careul advers. I-a supărat pe fani”, au scris cei de la Rizedeyiz.

Cu doar 6 atingeri de balon și o singură pasă precisă, dar și cu pierderea posesiei în 5 rânduri, Valentin Mihăilă nu a excelat. Astfel, nota care i-a fost acordată după fluierul final a fost 6,4.

Ce salariu încasează Valentin Mihăilă la Rizespor

După 5 ani petrecuți la Parma, din care ultimul sezon a fost măcinat serios de accidentări, Valentin Mihăilă a început din această vară un nou capitol din cariera sa, în Turcia.

FANATIK a aflat că internaționalul român are la Rizespor un salariu de aproximativ 2 milioane de euro anual pe o perioadă de 4 sezoane. În Italia, la „cruciați”, atacantul câștiga în fiecare an doar 1,7 milioane de euro.

  • 25 de ani are Valentin Mihăilă
  • 3 milioane de euro valorează în prezent extrema stângă
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
