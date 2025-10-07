Valentin Mihăilă, convins că victoria cu Austria poate duce România la Cupa Mondială: „Cu siguranță vom da din nou speranță”. Video

Duelul cu Austria de pe Arena Națională reprezintă pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu ultima șansă de a mai putea spera măcar la o calificare la turneul final nord-american în baza preliminariilor. Chiar și dacă acest deziderat nu va fi însă atins, România tot va mai avea șansa acelor meciuri de baraj din luna martie, chestiune obținută prin prisma câștigării grupei din cea mai recentă ediție de Nations League.

România încă visează la calificarea la Cupa Mondială din 2026

Proaspăt revenit pe teren după o nouă accidentare, Mihăilă a transmis că, în viziunea sa, o eventuală victorie împotriva Austriei ar putea aduce la echipa națională din nou acel optimism regăsit, extrem de vizibil, în campania de calificare pentru Campionatul European din 2024, dar și la acel turneu final din Germania, sub comanda selecționerului Iar acest aspect ar putea contribui decisiv chiar și la forțarea accederii directe la Cupa Mondială din 2026, bineînțeles în anumite condiții.

„Ca de fiecare dată, publicul contează, pentru că îți dă o mână în plus, este mereu alături de noi, în ultimii ani mereu a fost alături de noi, le mulțumim pe această cale, eu în special, chiar le mulțumesc. Îi așteptăm la stadion, sper să fie în număr cât mai mare și să ne dea acea mână de ajutor de care avem nevoie.

Cu siguranță, dacă vom reuși un rezultat bun cu Austria, vom da din nou această speranță suporterilor (n.r. vizavi de o posibilă calificare la Cupa Mondială)”, a spus Valentin Mihăilă pentru FRF TV.

Valentin Mihăilă este foarte optimist înainte de România – Austria

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova și Parma a mai vorbit și despre revenirea sa pe teren de după ultima accidentare suferită, dar și despre bucuria generată de această convocare și implicit de revederea cu ai săi coechipieri:

„Normal că mi-a fost dor să fiu alături de colegii mei. Acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine, am scăpat de ultima accidentare, am revenit pe teren și am revenit și la echipa națională.

Nu a fost o recidivă, a fost la piciorul celălalt, nu unde am avut penultima accidentare. Din păcate, s-a întâmplat la un antrenament. Am trecut repede peste și acum sunt bine.

Nu am apucat foarte mult să joc, dar se vede că este diferit față de Italia, un joc mai direct, mai pe forță, sper că îmi va prii acest joc.

(n.r. Despre viața din Turcia) O viață ok, o viață de fotbalist. Pentru noi nu este o schimbare așa de mare, mai mult pentru prietenele noastre, familiile noastre au fost schimbările mai mari. Sunt obișnuit să merg dimineața la bază, mă antrenez, vin acasă, mă odihnesc și cam asta fac toată ziua.

(n.r. Despre atmosfera de la echipa națională) Foarte bună, mereu este un vibe bun aici la echipa națională. Mă bucur, îi aștept și pe ceilalți colegi să ajungă și să mă întâlnesc cu ei.

Șansele rămân. Matematic, atâta timp cât sunt șanse, vom intra pe teren, vom da totul pentru echipa națională, cum am făcut-o mereu, și sper să câștigăm cu Austria și să continuăm lupta la calificare”.

Valentin Mihăilă vrea să marcheze în meciul cu Austria

În continuare, jucătorul în vârstă de 25 de ani a fost întrebat și dacă își propune să marcheze în acest meci extrem de important pentru naționala României, iar răspunsul său a fost, în mod evident, unul afirmativ:

„Normal, mereu îți dorești ca echipa națională să câștige și îți pui în gând să și marchezi pentru echipa națională. De asta vii aici, să dai totul, fiind și un jucător de atac, îți dorești să marchezi și să ajuți echipa națională, dar până la urmă cele mai importante sunt cele trei puncte și asta trebuie să facem la meciul cu Austria, să luăm cele trei puncte”.

Mesaj de încurajare pentru colegii de la națională accidentați în acest moment

Din postura fotbalistului care știe exact cum este să treci prin astfel de momente delicate, Mihăilă i-a încurajat pe coechipierii săi cu anumite probleme medicale în prezent, printre care se numără în continuare și Radu Drăgușin, cel care însă, în ciuda faptului că nu este încă recuperat în totalitate, tot a ținut să le facă o surpriză „tricolorilor” cu ocazia acestei acțiuni și astfel , deși, în mod evident, nu a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru amicalul cu Republica Moldova și meciul din preliminarii cu Austria.

„Să fie puternici, să continue să lupte, să se recupereze cât mai repede și la următoarea acțiune să fie prezenți aici”, a fost mesajul transmis de Valentin Mihăilă pentru colegii săi de la echipa națională.

Cum a explicat Valentin Mihăilă golul marcat de la jumătatea terenului în Turcia

Chiar și el s-a declarat surprins într-o anumită măsură de : „Am văzut portarul ieșit, evident am vrut să dau peste el, dar am prins un șut specific, mingea a luat un efect ciudat, am văzut traiectoria mingii, pentru că eram fix pe acea traiectorie, și mă așteptam ca mingea să treacă de portar”.