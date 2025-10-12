Sport

Valentin Mihăilă, copleșit de emoții după România – Austria 1-0: „Dumnezeu ne-a răsplătit!”

Valentin Mihăilă a oferit primele declarații după victoria obținută de România în fața Austriei. Atacantul a invocat divinitate în urma rezultatului reușit de „tricolori”.
Iulian Stoica
13.10.2025 | 00:46
Valentin Mihaila coplesit de emotii dupa Romania Austria 10 Dumnezeu nea rasplatit
Valentin Mihăilă, emoționat după România - Austria 1-0. Sursă foto: sportpictures

România a obținut un rezultat extraordinar în fața Austriei. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au învins, cu scorul de 1-0, după ce Virgil Ghiță a marcat în prelungirile partidei. Ce a declarat Valentin Mihăilă la finalul duelului.

Valentin Mihăilă, emoționat după România – Austria 1-0

La scurt timp după victoria în fața Austriei, Valentin Mihăilă a transmis că victoria este una meritată. Atacantul de la Rizespor a invocat și divinitatea, Dumnezeu fiind cel care i-a răsplătit pe „tricolori” cu gol la ultima fază a meciului.

„Este o victorie pe care o meritam, nu cred că rezultatul de egalitate era cinstit. Ne bucurăm, suntem foarte fericiţi, doar noi ştim cât am aşteptat-o. Am muncit foarte mult şi ne bucurăm că am reuşit să luăm cele trei puncte.

Dumnezeu ne-a răsplătit cu acest gol la ultima acţiune. Am avut situaţii bune, am avut situaţii pe care le-am irosit, eu personal am irosit vreo două acţiuni foarte bune. A ieşit bine, până la urmă, ştiam ce poate să facă această echipă şi sunt foarte bucuros”, a declarat Valentin Mihăilă, conform as.ro.

Mihăilă nu se gândește la Mondial

În continuare, Valentin Mihăilă a mărturisit că la echipa națională satisfacția este enormă după victorii. Întrebat despre Campionatul Mondial, internaționalul a recunoscut că, cel puțin pentru moment, nu se gândește la turneul final și că focusul total este pe partidele ce urmează.

„Ştim ce putem face cu mingea la picior, suntem jucători tehnici, suntem jucători care când dăm 100%, cu siguranţă putem pune în dificultate orice adversar. Am mai trăit goluri în ultimele minut, dar la echipa naţională e o satisfacţie enormă. Fiecare jucător a dat tot ce a avut mai bun, am scurs toată energia pe teren, s-a văzut la rezultat.

Nu vreau să vorbesc despre Mondial, deocamdată. Vreau să ne focusăm pe aceste meciuri care urmează, avem nevoie de toţi jucătorii care sunt la echipa naţională, trebuie să se întoarcă şi cei care sunt accidentaţi. Vom fi o echipă mai puternică dacă vom fi toţi împreună”, a completat Valentin Mihăilă.

