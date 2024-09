Valentin Mihăilă critică starea gazonului de pe Ghencea, după România – Lituania 3-1: „Nu știu de ce am jucat pe un asemenea teren. Am preferat sinteticul din Kosovo”

Tricolorii s-au impus cu 3-1 și rămân pe prima poziție în Nations League.

România – Lituania 3-1

Partida de pe stadionul Ghencea a început cum nu se putea mai bine pentru elevii lui Mircea Lucescu. Valentin Mihăilă a deschis scorul după o pasă perfectă de la Nicolae Stanciu. Lituanienii au egalat în minutul 34, însă finalul jocului le-a aparținut tricolorilor. Răzvan Marin și Alex Mitriță au punctat decisiv și au adus 3 puncte României.

. Pe lângă golul înscris, extrema celor de la Parma a fost foarte vizibilă în zona ofensivă, la fel cum a fost și în partida câștigată de România la Pristina cu 3-0 în compania naționalei Kosovo.

Valentin Mihăilă: „Nu știu de ce am jucat pe un asemenea teren. Am preferat să joc pe sintetic în Kosovo decât să joc aici”

La finalul jocului, Mihăilă a vorbit despre desfășurarea partidei, însă a ținut să critice starea gazonului. Suprafața de joc a fost una deplorabilă, iar tricolorii au controlat cu greu balonul. Fotbalistul și-ar dori ca pe viitor Federația să aleagă un alt stadion și sugerează o revenire pe arena din Craiova.

„Nu știu de ce am jucat pe un asemenea teren. Am intrat puțin în jocul lor de luptă, nu ne-a avantajat. Când am ieșit, în minutul 70, eram convins că vom câștiga. Asta s-a întâmplat, au intrat bine cei de pe bancă.

Mă bucur că am marcat rapid. Asta a fost soarta meciului, iar cele 3 puncte au fost la noi. Golul a venit dintr-o pasă foarte bună a lui Stanciu, am avut o conexiune foarte bună.

Eu mi-aș dori să jucăm la Craiova, stadion foarte frumos, public bun. Am și pus o întrebare de ce nu am jucat acolo. Nu contează de pe ce stadion ne calificăm la Campionatul Mondial, contează să ne calificăm.

Am preferat să joc pe sintetic în Kosovo decât să joc aici. Mircea Lucescu ne-a spus că nu a fost OK că am intrat în jocul lor, că eram mai buni fizic decât ei. Dar, până la urmă, calitatea jucătorilor a făcut diferența. Avem un grup unit, suntem prieteni, nu cred că e vorba de individualism. Am arătat că suntem o echipă.

Este superb să înveți de la dânsul. Mă bucur că a venit la echipa națională. Am un coleg la echipă pe care l-a antrenat Mircea Lucescu, Hernani, la Zenit. Mi-a spus foarte multe lucruri despre dânsul. Acum, că îl am în vestiar și pot învăța de la dânsul, este doar o bucurie”, a declarat Valentin Mihăilă la flash interviu.

Valentin Mihăilă, declarații după România - Lituania 3-1