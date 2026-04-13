Valentin Mihăilă, decisiv în duelul românilor din Turcia! Nota primită de acesta și cum s-au descurcat Maxim, Drăguș și Sorescu. Video

Dragos Petrescu
13.04.2026 | 22:18
Valentin Mihăilă, pasă de gol în Rizespor - Gaziantep 2-1 // FOTO: captură
Caykur Rizespor, echipa pentru care evoluează Valentin Mihăilă, a câștigat duelul românilor din Turcia. Echipa pregătită de Recep Uçar s-a impus cu 2-1 pe teren propriu de către lui Gazientep, formația lui Alex Maxim, Denis Drăguș și Deian Sorescu, meci ce a făcut parte din runda cu numărul #29 din SuperLig. Mihăilă și Maxim au fost titulari, în timp ce Drăguș a intrat pe teren pe final de meci, iar Sorescu a fost rezervă neutilizată. Mihăilă a oferit pasa decisivă la golul de 1-1, însă cea mai mare notă a primit-o Maxim.

Mihăilă, pasă decisivă în duelul românilor din Turcia! Maxim a jucat și el un rol important la unicul gol al oaspeților

Gaziantep a început foarte bine partida de pe Çaykur Didi Stadyumu, iar după 23 de minute de la fluierul de start, Alexandru Maxim și colegii săi au deblocat tabela. Fotbalistul român a jucat un rol important la gol, el oferind centrarea pe care fundașii lui Rizespor au respins-o până în piciorul lui Mohamed Bayo, atacantul guineean reluând mai apoi la colțul scurt din interiorul careului. În minutul 72, Maxim a părăsit terenul, având o prestație de nota 6.9 conform SofaScore.

Acest gol nu le-a fost suficient însă oaspeților nici măcar pentru un punct, căci Rizespor a izbutit să marcheze de două ori în decurs de numai trei minute. Valentin Mihăilă a oferit pasa decisivă la golul de 1-1, el centrând din corner la reușita senzațională a lui Qazim Laci (79′). Vezi golul aici. Ali Sowe a stabilit scorul final al partidei (81′), după o fază controversată, la care Gaziantep a cerut fault în atac, însă în cele din urmă, golul a fost validat.

În minutul 85 al întâlnirii a fost trimis pe teren și Denis Drăguș, acesta i-a luat locul în atac ivorianului Drissa Camara, însă nu s-a făcut cu nimic remarcat. Nota sa a fost 6.4. Mihăilă a părăsit și el terenul în minutul 90, cu nota 6.6. Deian Sorescu a rămas pe banca de rezerve până la finalul meciului.

Denis Radu a fost eliminat la meciul Eyupspor – Samsunspor 1-2!

În celălalt meci al zilei din SuperLig, disputat între Eyupspor și Samsunspor și terminat cu victoria oaspeților, scor 2-1, Denis Radu a fost în centrul atenției. Fotbalistul român în vârstă de 23 de ani a fost eliminat în minutul 61 al întâlnirii după ce a încasat al doilea cartonaș galben, pentru un fault comis la mijlocul terenului. Primul avertisment îl luase în minutul 9, tot pentru un fault. Pentru Eyuspor, eșecul de luni reprezintă a șasea înfrângere consecutivă în toate competițiile. Vezi aici rezumatul video al partidei cu Samsunspor.

În momentul de față, Denis Radu este împrumutat la Eyupspor de la Petrolul Ploiești. De-a lungul carierei sale, acesta a mai evoluat la ASU Politehnica Timișoara, echipa la care și-a făcut și ultima parte a junioratului. El este cotat în prezent la 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Cum arată clasamentul din Turcia

În urma acestui rezultat, Gaziantep a rămas la borna cu numărul 34 și a coborât pe poziția a 11-a în clasamentul din SuperLig. De cealaltă parte, Caykur Rizespor a acumulat 36 de puncte, iar în acest moment, echipa lui Valentin Mihăilă se află pe locul 8 în Turcia. Lider este Galatasaray, cu 68 de puncte, însă lupta la titlu se dă între trei echipe. Fenerbahce și Trabzonspor completează podiumul cu 66, respectiv 64 de puncte.

În etapa viitoare din Turcia, Gaziantep, echipa lui Maxim, Drăguș și Sorescu va primi vizita celor de la Kayserispor, fostul club pregătit de Marius Șumudică, în timp ce Rizespor va merge la Istanbul, Valentin Mihăilă urmând să dea piept cu Fenerbahce, pe stadionul Şükrü Saracoğlu.

Clasamentul din Turcia // SURSA: Flashscore
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
