Valentin Mihăilă, încurajat de directorul tehnic al Parmei: „Îmi doresc să explodeze la Atalanta!”

Valentin Mihăilă a prins un transfer important în perioada de mercato de iarnă, la dorința lui Gian Piero Gasperini, antrenorul Atalantei, care a insistat pentru aducerea sa.

Fostul jucător al Universității Craiova are deja un an și jumătate de când evoluează în fotbalul italian și pare că s-a adaptat rapid la stilul de joc din peninsulă.

Valentin Mihăilă, încurajat de directorul tehnic al Parmei

de Javier Ribalta, directorul tehnic al Parmei, fosta sa echipă, care îi transmite să muncească mult, pentru că este capabil de lucruri bune la Atalanta.

„Sincer, îi doresc lui Mihăilă să explodeze la Atalanta. Nu văd de ce nu aș putea să sper că va face lucruri bune acolo. L-am vândut foarte bine.

Din punctul său de vedere, să treci de la Serie B la o echipă de top, din circuitul Ligii Campionilor, e o lovitură grozavă”, a mai spus Javier Ribalta.

Valentin Mihăilă a apucat să debuteze pentru Atalanta într-un meci din campionat cu Cagliari, scor 1-2, intrând în ultimul sfert de oră al duelului, fără realizări notabile.

6.000.000 de euro este cota de piață a lui Valentin Mihăilă, conform transfermarkt.com

Mihăilă, surprins de transferul la Atalanta

nu a fost surprinzător numai pentru microbiști, ci chiar și pentru el, fostul oltean recunoștea că nici lui nu i-a venit să creadă atunci când a primit oferta din partea Atalantei:

„Ieri mă antrenam cu colegii de la Parma, eram anunțat titular cu Crotone, iar azi sunt aici și sunt foarte fericit. Îmi place foarte mult să am mingea, sunt un jucător de viteză. Acestea sunt caracteristicile mele.

Când am venit în Italia la Parma, cu Atalanta am jucat primul meu meci adevărat. Am debutat 10 minute cu Torino, iar apoi am jucat 80 de minute împotriva Atalantei”.

„Așa cum am simțit din teren, pot spune că Atalanta era una dintre cele mai puternice formații din Serie A.

Și anul acesta băieți au făcut lucruri frumoase. Sunt jucători de mare calitate care pot câștiga chiar și titlul. Am vorbit înainte cu fostul meu coleg Giuseppe Pezzella, care a fost luat de Atalanta în vară, și mi-a spus să vin aici”,spunea Valentin Mihăilă recent.

