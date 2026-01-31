Sport

Valentin Mihăilă e pe val în Turcia! Internaționalul român a înscris un gol superb. Video

Valentin Mihăilă traversează o formă excelentă în Turcia, cu goluri în meciuri consecutive pentru Rizespor. Cum a marcat în ultimul meci din campionat.
Alex Bodnariu
31.01.2026 | 18:12
Valentin Mihăilă, un nou gol pentru Rizespor! Execuție de finețe
Valentin Mihăilă trece printr-o perioadă excelentă în Turcia. Mijlocașul român a marcat pentru al doilea meci consecutiv. De data aceasta, fostul jucător de la Parma a punctat în poarta celor de la Bașakșehir.

Internaționalul român a fost trimis titular de antrenorul celor de la Rizespor și a făcut un meci foarte bun. În minutul 68, Valentin Mihăilă a marcat golul de 2-1 pentru echipa sa. Totuși, până la final, Bașakșehir a revenit și a egalat.

Golul înscris de Valentin Mihăilă a fost unul foarte frumos. Mijlocașul român a trecut în viteză de un adversar, a intrat în zonă centrală și a expediat un șut plasat, la semiînălțime, din afara careului. Portarul, deși a plonjat, nu a ajuns la minge.

Este al doilea meci consecutiv în care Mihăilă se face remarcat. În urmă cu doar șase zile, fotbalistul român a ieșit în evidență în meciul pe care echipa sa, Rizespor, l-a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Alanyaspor, formație la care evoluează Ianis Hagi.

Valentin Mihăilă crede că România poate învinge Turcia la baraj

Valentin Mihăilă speră să își continue forma bună pentru a fi la nivel maxim în luna martie, atunci când România va da piept cu Turcia, la Istanbul, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Fotbalistul a vorbit despre marele său obiectiv și este de părere că tricolorii au forța necesară pentru a produce surpriza.

„Fiecare meci e diferit, fiecare echipă e diferită. Putem surprinde Turcia, putem surprinde orice echipă. La acest nivel nu mai contează, trebuie să intri pe teren cu încredere și să dai totul. Să fim sănătoși, să jucăm la echipele de club și să avem un mental bun, asta contează. E vorba de un singur meci. Cine e mai bun merge mai departe.

Avem atuurile noastre, avem jucători puternici, jucători tehnici, rapizi, capabili de pase decisive. Fiecare dintre noi trebuie să pună în joc cea mai bună calitate a lui și, cu siguranță, putem face un meci foarte bun”, spunea Valentin Mihăilă la începutul anului.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
