Valentin Mihăilă, ”eroul de la Lucerna”, vrea în sferturi la EURO 2024. ”Obiectivul nostru este să facem românii fericiți”

în campania de calificare la EURO 2024. Introdus mereu de pe bancă, extrema stângă de la Parma a marcat trei goluri în preliminarii: două cu Elveția, la Lucerna, într-un final nebun, în care tricolorii au egalat, 2-2, de la 0-2, și unul în partida tensionată cu Kosovo (2-0), de la București.

Valentin Mihăilă are încredere că România poate face o figură frumoasă la EURO 2024

Valentin Mihăilă anunță fanii naționalei că tricolorii sunt gata să facă un turneu final de neuitat. Campionatul European începe vineri, 14 iunie, cu meciul de deschidere Germania – Scoția.

”Mergem cu gânduri mari la EURO 2024. După această calificare avem încredere, ne-am dat încredere singuri și vrem să demonstrăm că suntem o echipă bună și putem să facem o figură frumoasă la EURO.

Vrem să ne atingem obiectivul la EURO și să facem românii fericiți, să se bucure de un EURO frumos. Obiectivul meu personal este să ieșim din grupe și apoi să trecem și în faza următoare, să sărim și de optimi”, a precizat Valentin Mihăilă într-un interviu petru FRF TV., a precizat Valentin Mihăilă într-un interviu petru FRF TV.

La precedentele cinci prezențe la CE (1984, 1996, 2000, 2008, 2016), naționala României s-a calificat o singură dată în sferturi de finală. Generația de Aur, combinată cu ”mânjii” Cosmin Contra, Cristian Chivu, Adrian Mutu, Laurențiu Roșu sau Florentin Petre, a trecut de grupa cu Germania (1-1), Portugalia (0-1) și Anglia (3-2) și a jucat pentru semifinale cu Italia (0-2).

”Dacă suntem un grup unit putem reuși foarte multe lucruri importante”

Mihăilă spune că tricolorii s-au convins de un lucru după calificarea de pe locul 1 în grupa preliminară: ”Dacă suntem un grup unit și suntem alături unul de celălalt poți reuși foarte multe lucruri importante”.

Fotbalistul cu 19 selecții și patru goluri marcate pentru naționala României așteaptă cu nerăbdare să joace la EURO 2024, după ce a ratat două turnee finale cu selecționata de tineret U21. ”Cred că este o diferență foarte mare între Under 21 și echipa națională mare, pentru că ritmul este diferit, jucătorii sunt mult mai experimentați, echipele sunt mult mai bune. Și impactul este mult mai mare decât la U21”, a declarat Valentin Mihăilă.

Valentin Mihăilă, despre momentele memorabile din carieră

Tricolorul a trecut în revistă momentele din cariera sa pe care le consideră memorabile. Surprinzător, printre acestea nu se află care a salvat România de la înfrângere și a dat un impuls enorm de încredere pentru calificarea la EURO 2024.

”Cred că debutul cu gol la echipa națională este cel mai memorabil moment din cariera mea. Am fost foarte fericit când am debutat și am reușit să marchez. Apoi, cu siguranță, debutul în Liga 1, primul gol în Serie A. Au fost multe momente frumoase, dar debutul cu gol la echipa națională nu o să-l uit niciodată”, a dezvăluit Valentin Mihăilă.

Extrema cu o viteză impresionantă a debutat în meciul România – Macedonia de Nord (3-2), disputat la 25 martie 2021, în debutul preliminariilor CM 2022. Mirel Rădoi l-a introdus pe Mihăilă în locul lui Florinel Coman, accidentat în minutul 14, și a înscris pentru 2-0, cu un șut formidabil de la distanță, cu piciorul drept. Accidentările dese l-au împiedicat pe Valentin să devină mai devreme o piesă importantă în angrenajul naționalei.

”Avem foame de victorii”

Mihăilă crede că actuala generație de tricolori poate realiza și alte performanțe pentru fotbalului românesc. ”S-a văzut că în ultimii ani, noi, copii, care am venit de la Under 21 am făcut și pasul spre echipa mare.

Pot spune că am produs un impact asupra echipei naționale, pentru că suntem jucători care avem foame de rezultate, avem foame de victorii. Cred că s-a văzut asta și în meciurile de calificare”, a mai spus Valentin Mihăilă.

Lotul României pentru amicalele cu Bulgaria și Liechtenstein

Înaintea plecării la EURO 2024, România susține ), ambele pe stadionul SteauaEdi Iordănescu a convovat un lot de 28 de jucători, însă la EURO 2024 vor merge doar 26. Internaționalii de tineret U21 Răzvan Sava (portar) și Constantin Grameni (mijlocaș) au șanse infime să meargă la turneul final, fiind considerați de selecționer soluții de viitor, nu de moment.

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0); Fundaşi: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2); Mijlocaşi: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1); Atacanţi: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0)

Programul României la EURO 2024

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00, PRO TV)

Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00, PRO TV)

Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00, PRO TV)