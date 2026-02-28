Valentin Mihăilă este pe val în Turcia! Încă un gol marcat de internaționalul român

ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă a fost titular pentru Rizespor în meciul jucat în deplasare împotriva lui Kasimpașa în cadrul etapei cu numărul 24 din Superliga Turciei.

Un nou gol marcat de Valentin Mihăilă în Turcia

Internaționalul român a reușit și de această dată să marcheze pentru echipa sa. În minutul 56, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a dus scorul la 2-0 pentru echipa sa. Anterior, în minutul 25, pentru Rizespor punctase și Dervisoglu.

🏆 Süper Lig MS | Kasımpaşa 0-3 Çaykur Rizespor ⚽️ 25′ Halil Dervişoğlu

⚽️ 56′ Mihaila

⚽️ 80′ Mebude — mackolik (@mackolik)

A fost al cincilea gol înscris de Mihăilă în acest sezon în Turcia, iar trei dintre reușitele anterioare s-au produs în ultimele cinci meciuri jucate de echipa lui în campionat.

Formă excelentă pentru internaționalul român în ultimele săptămâni

În urmă cu două runde,

În cele din urmă, Rizespor a câștigat cu scorul de 3-0 pe terenul celor de la Kasimșapa, după ce a punctat și Mebude în minutul 80. Valentin Mihăilă părăsise deja terenul la acel moment, fiind înlocuit cu Zeqiri în minutul 72.

În acest meci, internaționalul român în vârstă de 26 de ani a primit și un cartonaș galben, în minutul 58. Grație acestei victorii, Rizespor a urcat provizoriu pe locul 10 în clasamentul din Turcia, cu 27 de puncte, cu un punct peste Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi și Umit Akdag, care însă are și un meci mai puțin disputat în acest moment.

Formația lui Mihăilă a ajuns astfel la două victorii consecutive în campionat, după succesul de pe teren propriu contra lui Kocaelispor, scor 2-0. Pentru Rizespor urmează meciul din Cupa Turciei de pe terenul lui Beșiktaș și duelul de acasă cu Antalyaspor din campionat.