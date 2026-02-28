Sport

Valentin Mihăilă este pe val în Turcia! Încă un gol marcat de internaționalul român

Valentin Mihăilă, un nou meci mare în Turcia! Internaționalul român a marcat din nou pentru Rizespor!
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.02.2026 | 14:25
Valentin Mihaila este pe val in Turcia Inca un gol marcat de internationalul roman
ULTIMA ORĂ
Încă un gol pentru Valentin Mihăilă în Turcia. Foto: X / mackolik
ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă a fost titular pentru Rizespor în meciul jucat în deplasare împotriva lui Kasimpașa în cadrul etapei cu numărul 24 din Superliga Turciei.

Un nou gol marcat de Valentin Mihăilă în Turcia

Internaționalul român a reușit și de această dată să marcheze pentru echipa sa. În minutul 56, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a dus scorul la 2-0 pentru echipa sa. Anterior, în minutul 25, pentru Rizespor punctase și Dervisoglu.

ADVERTISEMENT

A fost al cincilea gol înscris de Mihăilă în acest sezon în Turcia, iar trei dintre reușitele anterioare s-au produs în ultimele cinci meciuri jucate de echipa lui în campionat.

ADVERTISEMENT
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite...
Digi24.ro
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil

Formă excelentă pentru internaționalul român în ultimele săptămâni

De asemenea, în urmă cu două runde, românul a furnizat și o pasă decisivă de gol, în meciul cu Genclerbirligi din deplasare. În etapa precedentă, Valentin Mihăilă a marcat contra celor de la Kocaelispor în partida jucată de Rizespor pe teren propriu. 

ADVERTISEMENT
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA
Digisport.ro
Iranul a luat decizia, la scurt timp după atacurile Israelului și ale SUA

În cele din urmă, Rizespor a câștigat cu scorul de 3-0 pe terenul celor de la Kasimșapa, după ce a punctat și Mebude în minutul 80. Valentin Mihăilă părăsise deja terenul la acel moment, fiind înlocuit cu Zeqiri în minutul 72.

În acest meci, internaționalul român în vârstă de 26 de ani a primit și un cartonaș galben, în minutul 58. Grație acestei victorii, Rizespor a urcat provizoriu pe locul 10 în clasamentul din Turcia, cu 27 de puncte, cu un punct peste Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi și Umit Akdag, care însă are și un meci mai puțin disputat în acest moment.

ADVERTISEMENT

Formația lui Mihăilă a ajuns astfel la două victorii consecutive în campionat, după succesul de pe teren propriu contra lui Kocaelispor, scor 2-0. Pentru Rizespor urmează meciul din Cupa Turciei de pe terenul lui Beșiktaș și duelul de acasă cu Antalyaspor din campionat.

După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea...
Fanatik
După ce și-a înșelat soția cu prietena acesteia, milionarul a dat lovitura. Afacerea care i-a adus o adevărată avere
Cristi Chivu îl vrea la Inter pe colegul lui Radu Drăgușin! Cum se...
Fanatik
Cristi Chivu îl vrea la Inter pe colegul lui Radu Drăgușin! Cum se poate face transferul
Răsturnare de situație la Dinamo! Kennedy Boateng a făcut anunțul despre viitorul său:...
Fanatik
Răsturnare de situație la Dinamo! Kennedy Boateng a făcut anunțul despre viitorul său: „Sunt fericit în fiecare zi aici”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul...
iamsport.ro
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul dejun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!