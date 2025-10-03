Sport

Valentin Mihăilă, eurogol în prelungiri de la jumătatea terenului! Fază cum rar se vede în fotbal. Video

Reușită fabuloasă pentru Valentin Mihăilă! Atacantul român a înscris cu stil primul său gol pentru Rizespor. Fotbalistul a marcat cu un șut de la mijlocul terenului.
Alex Bodnariu
03.10.2025 | 22:21
Valentin Mihăilă a spart gheața în Turcia! Gol superb înscris de român pentru Rizespor

Valentin Mihăilă, show total în Turcia! Atacantul român a marcat primul său gol pentru noua echipă, Rizespor! Fotbalistul trecut pe la Universitatea Craiova și Parma a înscris în victoria în fața celor de la Antalyaspor, scor 5-2, cu o execuție de zile mari!

Valentin Mihăilă, gol de generic în Antalyaspor – Rizespor 2-5

Revenit după o accidentare complicată, Valentin Mihăilă i-a ridicat în picioare pe suporterii turci prezenți la meciul Antalyaspor – Rizespor 2-5. Românul l-a învins pe portar cu un șut incredibil din propria jumătate.

Atacantul român l-a învins pe portarul advers cu o execuție din propria jumătate

Mihăilă a luat mingea din apropierea propriului careu și l-a văzut ieșit din poartă pe goalkeeperul echipei rivale. Atacantul a trimis un șut în forță, de la peste 60 de metri, care s-a oprit direct în plasă.

Portarul celor de la Antalyaspor, Julian, a anticipat total greșit traiectoria balonului. Mingea a trecut parcă inexplicabil pe lângă goalkeeper și s-a scurs în poarta sa. Valentin Mihăilă nu mai marcase de pe 5 mai 2024. Rizespor ocupă locul 12 în clasamentul din Turcia, cu 8 puncte după 7 etape.

Ce spunea Giovanni Becali despre Valentin Mihăilă

Giovanni Becali, impresarul fotbalistului, a vorbit despre situația complicată prin care a trecut Valentin Mihăilă. Acesta a dat asigurări că atacantul va arăta mai bine în meciurile care urmează, întrucât a fost nevoit să stea mult timp pe bancă din cauza accidentării.

„Încet, încet trebuie să se recupereze. A fost luat în lot, sperăm ca la următoarele dueluri să prindă minute. E aproape recuperat, dar nu au vrut să riște la ultimul joc. Cred că în runda următoare va fi 100% pregătit”, spunea Giovanni Becali, conform Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
