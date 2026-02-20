Valentin Mihăilă, gol de atacant pursânge în Turcia! Românul nu le-a dat vreo șansă adversarilor. Video

ADVERTISEMENT

începe să devină om de bază pentru cei de la Rizespor și a reușit să fie un pion important în ultimul meci din campionatul Turciei, contra celor de la Kocaelispor.

Valentin Mihăilă, marcator pentru Rizespor în duelul cu Kocaelispor

Fotbalistul român a marcat pentru echipa sa, în minutul 13 al partidei, cu un șut puternic, din careu, după o fază prelungită de atac. Rizespor a reușit să recupereze mingea sus, printr-un pressing foarte bun, iar formația gazdă a trecut imediat din apărare în atac. O incursiune pe partea dreaptă a adus o centrare în careul celor de la Kocaelispor, iar acolo aștepta jucătorul crescut de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă a avut o demarcare excelentă, pe diagonală, și astfel a reușit să-i păcălească pe fundașii adverși și a ajuns primul la mingea centrată din partea dreaptă. Românul a reluat din prima, în forță, iar execuția sa nu a putut să fie blocată de portarul lui Kocaelispor, care a atins balonul și l-a trimis în transversală, iar din bară a scuturat plasa porții.

Fanii lui Rizespor au fost extrem de mulțumiți de gol și chiar i-au scandat numele lui Valentin Mihăilă după ce reușita a fost confirmată de VAR. Olteanul pare că este din ce în ce mai bun și confirmă încrederea primită, fiind un titular de bază în ultimul timp pentru formația din Turcia.

ADVERTISEMENT

Goal Mihăilă ⚽️ — TheFootballZone (@football_t69515)

ADVERTISEMENT

Valentin Mihăilă, unul dintre jucătorii pe care România se va baza în duelul cu Turcia

România urmează să aibă la finalul lunii martie semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, contra Turciei. Printre tricolorii pe care Mircea Lucescu îi va chema pentru a aduce o calificare mult așteptată se va număra, cel mai probabil, și Valentin Mihăilă, jucătorul lui Rizespor.

Acesta a fost un obișnuit al naționalei de la venirea lui „Il Luce” și mai ales dată fiind este de așteptat ca jucătorul crescut de Universitatea Craiova să fie folosit de către România la duelul cu Turcia.

ADVERTISEMENT