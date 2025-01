Unul dintre cei doi internaționali români ai Parmei a ieșit în evidență într-un mod pozitiv la deplasarea de pe Stadionul Olimpic din Torino, unde oaspeții au încheiat la egalitate confruntarea cu Torino, scor 0-0. Jurnaliștii au ținut să-l laude pe Mihăilă pentru prestația sa aproape decisivă.

Valentin Mihăilă i-a cucerit pe italieni după ultima partidă disputată de Parma în Serie A: “I-a lipsit doar un gol”

Torino și Parma au înregistrat o remiză albă duminică, 5 ianuarie, în etapa cu numărul 19 din Serie A, iar Valentin Mihăilă putea să-și treacă numele pe tabela de marcaj și să aducă o victorie uriașă echipei sale.

De altfel, atacantul român a și făcut-o, numai că reușita sa a fost anulată imediat din motiv de offside. Fotbalistul trecut pe la Universitatea Craiova a avut și o altă ocazie monumentală, printr-o minge nimerită în bară de la o distanță de aproximativ 16 metri.

din partea publicației după confruntarea de duminică seară de pe Stadionul Olimpic din Torino, experții considerându-l “bun și ghinionist” în același timp.

Acum, a venit rândul jurnaliștilor de la pentru a-l analiza pe fotbalistul român al formației gialloblu, ieșit la rampă în ultimele două dispute din campionatul Italiei.

“Atacantul român, Valentin Mihăilă, se numără, fără îndoială, printre cei mai buni din meciul de la Torino de duminica trecută.

Vârful de atac galben-albastru nu a făcut ca absența compatriotului Dennis Man să cântărească și a oferit o excelentă performanță pe teren.

O performanță care i-a adus și laudele clubului său. De fapt, Parma i-a lăudat evoluția lui Mihăilă pe contul oficial de X, remarcând principalele sale statistici: 22 de pase reușite, o șansă creată și șapte mingi recuperate.

Pe scurt, o performanță excelentă per total, căreia i-a lipsit doar un gol. Dar, așa cum a spus și la conferința de presă, atacantul român este pornit să inverseze această tendință: cine știe dacă nu cumva chiar meciul următor ar putea reprezenta momentul potrivit pentru a sparge această secetă prelungită”, au scris italienii de la Parma Live.

Mihăilă, apreciat și de antrenorul său: “Pe el îl felicit în mod special! Sunt convins că va găsi drumul spre gol”

Antrenorul Parmei, formație care va disputa un meci cu Genoa și înaintea căruia , a ținut să-l felicite pe Vali Mihăilă pentru jocul de bună calitate oferit în ultima partidă din campionatul intern.

Totodată, italianul Fabio Pecchia are toată convingerea că internaționalul român va fi decisiv foarte curând și va pune capăt astfel seriei nefaste de meciuri fără gol marcat.

“În prima parte a primei reprize, Torino ne-a pus sub presiune. Spre finalul primei reprize am creat ocazii importante, în timp ce în a doua repriză am dominat mai mult jocul.

Îi felicit pe toți, dar pe Mihăilă îl felicit în mod special pentru spirit, muncă și sacrificiu. Mai devreme sau mai târziu va găsi drumul spre gol”, a declarat Pecchia, citat de TuttoMercatoWeb.

Valentin Mihăilă are doar 3 pase de gol oferite în stagiunea actuală din Serie A, în 17 apariții pentru formația de pe “Stadio Ennio Tardini”.

Fotbalistul cu o cotă de piață în valoare de 3 milioane de euro, conform , nu a mai înscris un gol oficial în Italia din data de 5 mai 2024, când Parma evolua în eșalonul secund.