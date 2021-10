Valentin Mihăilă îi liniștește pe suporterii naționalei: „Sunt bine din punct de vedere medical”. Video

, cu Germania (la Hamburg) și Albania (pe stadionul Steaua) în preliminariile Campionatului Mondial din 2022, care va avea loc în Qatar.

12 dintre cei 26 de jucători convocați de selecționerul Mirel Rădoi pentru această dublă au ajuns duminică în , iar atacantul echipei Parma, Valentin Mihăilă, a acordat un interviul site-ului oficial al FRF.

Valentin Mihăilă vrea să-și îmbunătățească evoluția

Valentin Mihăilă a fost titular sâmbătă în meciul pe care echipa lui de club, Parma, l-a remizat, în deplasare, cu SPAL, 2-2, fiind înlocuit în minutul 63 cu Sohm. Echipa oaspete conducea cu 1-0 în acel moment, Vasquez a mărit avantajul (68), dar SPAL a egalat după reușitele lui Viviani (82) și Colombo (90+1).

ADVERTISEMENT

Având în vedere , din cauza cărora a și ratat prezența la Jocurile Olimpice de la Tokyo, mulți au crezut că înlocuirea din meciul din week-end a fost cauzată de o accidentare.

„Sunt foarte bine din punct de vedere medical. Am fost înlocuit deoarece nu am avut o prestație prea bună, nu din cauza vreunei accidentări. Nu a fost nicio problemă musculară, așa cum s-a scris în presă. Sunt bine, din punct de vedere fizic și sper să-mi îmbunătățesc jocul de acum încolo.

ADVERTISEMENT

Totul decurge OK după ultima operație, am și jucat sâmbătă, după cum ați văzut. Dar am avut un ghips puțin mai mare și peste el mi-a fost aplicată o fașă Nu a fost niciun fel de problemă, iar acum mă simt bine”, a declarat jucătorul Parmei.

Valentin Mihăilă știe cum putem obține un rezultat bun în Germania: „Trebuie să fim mai compacți în defensivă”

Atacantul a debutat la națională pe 25 martie 2021, când România a învins acasă, pe Arena Națională din București, reprezentativa Macedoniei de Nord. De altfel, el a și punctat în acel meci, înscriind în minutul 50. „Nu simt niciun fel de presiune suplimentară, pentru că îmi doresc să fiu aici și demonstrez asta prin ceea ce fac la echbipa de club.

ADVERTISEMENT

De când mi-am revenit după operație am dorit să joc, din nou, la echipa națională, ca să o pot ajuta să se califice la Campionatul Mondial de anul viitor.

În ceea ce privește meciul tur cu Germania, pe care l-am pierdut acasă cu 1-0, părerea mea este că am avut ceva dificultăți pe faza de apărare, din ce îmi aduc aminte. Trebuie să fim mai compacți în defensivă și când avem mingea să atacăm cu mai multă încredere.

ADVERTISEMENT

Dacă vom proceda așa, avem șanse să marcăm gol sau goluri în meciul de la Hamburg. La meciul din martie, cel mai mult m-a impresionat la adversari viteza în care mișcau mingea, felul în care atacau spațiile și faptul că vedeau unele faze mult mai rapid decât noi.

Iar agilitatea cu care se mișcau jucătorii m-a făcut să cred că sunt cu o viteză în plus față de noi. În ceea ce mă privește, contează mai puțin dacă jucăm pe contraatac sau abordăm meciul prin construcția fazelor, cu atacuri poziționale”, a mai spus atacantul Parmei.

ADVERTISEMENT

Sclipirile din joc vin din instinct

Mihăilă s-a referit și la detașarea pe care o are în multe momente ale meciurilor. „Cred că este ceva nativ, pentru că de când eram mic îmi plăcea să joc meciurile cu internsitate, în special cele care au miză cu adevărat.

Acele sclipiri pe care le am le fac din instinct. Vin și ca urmare a antrenamentelor, dar de cele mai multe ori sunt din instinct”, a precizat jucătorul.

Meciul de vineri de la Hamburg va fi condus la centru de turcul Cüneyt Çakır, în vârstă de 44 de ani, aflat pe lista FIFA din 2006 și UEFA Elite din 2010. Acesta a oficiat la ultimele ediții de Mondial, inclusiv în faza semifinalelor, precum și la finala Ligii Campionilor din 2015.

Valentin Mihăilă rămâne la Parma chiar dacă nu promovează în Serie A

Atacantul s-a referit și la diferențele dintre Serie A (unde a evoluat în sezonul trecut, când Parma a retrogradat) și Serie B. „Nu știu dacă sunt diferențe foarte, doar că în a doua divizie sunt niște jucători care își dau viața pe teren pentru fiecare punct.

Mi s-a părut că se luptă pentru fiecare minge și pentru a aduce punct sau puncte pentru echipa lor. Serie B chiar este unul dintre cele mai puternice eșaloane secunde din întreaga lume și se vede asta pe acest început de campionat”, a mai spus el.

Jucătorul a vorbit și despre ceea ce va face din vară, în cazul în care Parma nu va promova, dar va dori să-l păstreze. „Normal că aș vrea să rămân la echipă! Suntem jucători profesioniști și trebuie să ne facem treaba acolo unde avem contract.

Mă simt bine la Parma. Tot ce este acolo, baza sportivă, tot ce se întâmplă în club, antrenor, staff, absolut totul este OK. M-am acomodat repede acolo și am toate motivele să mai rămân”, a dat el asigurări.

„Lucrul care m-a impresionat cel mai mult la Parma în ultimul an a fost venirea lui Buffon la echipă. Doar în vise mă gândeam că o să fiu coleg cu el. Ne-am înțeles foarte bine de când a ajuns la echipă. Ne ajută, ne dă sfaturi și este un lucru îmbucurător pentru noi”, a mai spus Mihăilă.

Dennis Man este dezamăgit că a ratat convocarea

Atacantul a mai precizat că nu are întâmplări inedite legate de suporterii români din orașul în care evoluează, dar de fiecare dată când se întâlnește cu ei pe stradă îi transmis gânduri bune, îi dau sfaturi și îi spun să ducă Parma acolo unde îi este locul. „Vor să-i facem mândri că sunt români”, a explicat jucătorul.

În ceea ce îl privește pe celălalt român din lotul grupării italiene, Dennis Man, acesta se simte bine, deși a fost depistat poizitivi la testul anti-COVID. „Era puțin dezamăgit că nu a putut să vină și el la convocarea de la națională. El este bine, nu are niciun fel de problemă.

A avut doar mici dureri de cap în prima zi, după ce a fost găsit pozitiv la testul anti-COVID, dar, în rest, nu are niciun fel de problemă. Doar că mi-a spus că a ieșit din nou pozitiv”, a mai precizat Valentin Mihăilă.