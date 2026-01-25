Valentin Mihăilă și Ianis Hagi, show în Turcia! Gol și pasă de gol pentru internaționalii români. Video

Valentin Mihăilă a început doar pe banca de rezerve meciul Rizespor – Alanyaspor din cadrul etapei cu numărul 19 din Superliga Turciei. El a fost introdus pe teren în minutul 62 în locul lui Loide Augusto, iar la scurt timp a reușit să marcheze.
În minutul 80, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a profitat de o eroare în defensiva adversă și, după o minge primită de la danezul Casper Hojer, a finalizat elegant la colțul lung cu piciorul drept, profitând și de faptul că portarul oaspeților a fost prins destul de mult ieșit din poartă la acea fază.
La Alanyaspor, Umit Akdag a fost titular și a fost schimbat în minutul 85, iar Ianis Hagi a intrat pe teren în minutul 73. În minutul 89, și fiul lui Gică Hagi a reușit să își pună amprenta decisiv asupra jocului. El a pasat decisiv la golul marcat de echipa sa prin Steve Mounie. Șutul său puternic din afara careului trimis cu piciorul drept a fost deviat de coechipierul lui, iar mingea l-a păcălit pe portarul lui Rizespor și a intrat în plasă.
Nu s-a mai marcat până la final, astfel încât acest meci s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. După golul marcat, Valentin Mihăilă a fost notat cu 7 de către Flashscore, în vreme ce Ianis Hagi a primit nota 7.5, chiar dacă a intrat pe teren mai târziu și a furnizat „doar” o pasă decisivă. Nu în ultimul rând, Umit Akdag a primit 7.4.
De asemenea, în ancheta Sofascore, Valentin Mihăilă a fost notat cu 7.5, Ianis Hagi cu 6.9, iar Umit Akdag cu 7.1. Jucătorul meciului a fost declarat Steve Mounie, cu 7.9. A fost o zi excelentă pentru românii din Turcia. Anterior acestei partide, în jocul Gaziantep – Konyaspor 1-1, Deian Sorescu a marcat pentru gazde din pasa lui Denis Drăguș.