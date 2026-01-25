Sport

Valentin Mihăilă și Ianis Hagi, show în Turcia! Gol și pasă de gol pentru internaționalii români. Video

Valentin Mihăilă și Ianis Hagi au fost decisivi în meciul dintre Rizespor și Alanyaspor! Ce au reușit cei doi: video cu fazele!
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.01.2026 | 17:54
Valentin Mihaila si Ianis Hagi show in Turcia Gol si pasa de gol pentru internationalii romani Video
ULTIMA ORĂ
Valentin Mihăilă și Ianis Hagi, în prim-plan în meciul Rizespor - Alanyaspor. Foto: colaj Fanatik / Hepta
Valentin Mihăilă a început doar pe banca de rezerve meciul Rizespor – Alanyaspor din cadrul etapei cu numărul 19 din Superliga Turciei. El a fost introdus pe teren în minutul 62 în locul lui Loide Augusto, iar la scurt timp a reușit să marcheze.

Valentin Mihăilă, gol în Rizespor – Alanyaspor la scurt timp după ce a intrat pe teren. Ianis Hagi, și el în prim-plan cu un assist

În minutul 80, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a profitat de o eroare în defensiva adversă și, după o minge primită de la danezul Casper Hojer, a finalizat elegant la colțul lung cu piciorul drept, profitând și de faptul că portarul oaspeților a fost prins destul de mult ieșit din poartă la acea fază.

La Alanyaspor, Umit Akdag a fost titular și a fost schimbat în minutul 85, iar Ianis Hagi a intrat pe teren în minutul 73. În minutul 89, și fiul lui Gică Hagi a reușit să își pună amprenta decisiv asupra jocului. El a pasat decisiv la golul marcat de echipa sa prin Steve Mounie. Șutul său puternic din afara careului trimis cu piciorul drept a fost deviat de coechipierul lui, iar mingea l-a păcălit pe portarul lui Rizespor și a intrat în plasă.

Ce note au primit internaționalii români după acest meci

Nu s-a mai marcat până la final, astfel încât acest meci s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. După golul marcat, Valentin Mihăilă a fost notat cu 7 de către Flashscore, în vreme ce Ianis Hagi a primit nota 7.5, chiar dacă a intrat pe teren mai târziu și a furnizat „doar” o pasă decisivă. Nu în ultimul rând, Umit Akdag a primit 7.4.

De asemenea, în ancheta Sofascore, Valentin Mihăilă a fost notat cu 7.5, Ianis Hagi cu 6.9, iar Umit Akdag cu 7.1. Jucătorul meciului a fost declarat Steve Mounie, cu 7.9. A fost o zi excelentă pentru românii din Turcia. Anterior acestei partide, în jocul Gaziantep – Konyaspor 1-1, Deian Sorescu a marcat pentru gazde din pasa lui Denis Drăguș. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
