Valentin Mihăilă este unul dintre fotbaliștii pe care naționala României se bazează la EURO 2024. Internaționalul român în vârstă de 24 de ani a vorbit despre Edi Iordănescu, înainte de România – Ucraina. Jucătorul Parmei este extrem de încrezător înainte de debut.

Valentin Mihăilă, dezvăluiri despre Edi Iordănescu înainte de România – Ucraina la EURO 2024: „A fost șmecher”

Echipa națională de fotbal a României a revenit la Campionatul European după o pauză de 8 ani. „Tricolorii”, antrenați de Edi Iordănescu, fac parte din Grupa E alături de Belgia, Slovacia și Ucraina. , Valentin Mihăilă l-a caracterizat pe Iordănescu Jr.

”Cred că a fost şmecher. A reuşit să ne pună în slujba echipei pe toţi, să nu ne gândim în plan personal, ci colectiv. Acum doi ani nu eram la fel de uniţi. A reuşit să ne pună la punct şi a fost acest grup.

Ne-a arătat cum trebuie să ne comportăm în teren, să fim toţi pentru unul şi unul pentru toţi. Mister a ştiut să ne motiveze şi să punem în practică pe teren ce am făcut la antrenamente.

Nu toţi avem aceleaşi caractere, nu este uşor să gestionezi un vestiar. A reuşit să creeze o familie. Mereu ne-a spus că va fi primul care îşi va asuma greşeala şi cred că şi ăsta a fost un gest frumos”, a declarat Valentin Mihăilă, conform FRF TV.

Valentin Mihăilă, încrezător înainte de România – Ucraina, în prima etapă la EURO 2024: „Vom ieși din grupe. Simt meciul bine”

, luni, 17 iunie, ora 16:00, pe Allianz Arena din Munchen. Valentin Mihăilă este extrem de încrezător înainte de meciul cu naționala din statul vecin.

Mai mult decât atât, internaționalul român este ferm convins că România va ieși din grupe la turneul final. ”Sunt foarte fericit că sunt la echipa naţională. Este visul oricărui copil să fie la Euro 2024.

De asta m-am apucat de fotbal. De când eram mic îmi doream să reprezint România la un turneu final. Punctul nostru forte este grupul, el a făcut diferenţa. Simt o energie bună în grup, ne încărcăm unul pe celălalt, cred că vom ieşi din grupe.

Primul meci este cel mai important. Simt meciul bine, cu toţii ne gândim la primul meci şi abia aşteptăm. Am văzut multe meciuri ale Ucrainei, analizăm fiecare jucător în parte. S-au calificat pentru că au fost uniţi, şi la ei grupul a făcut diferenţa”, a mai spus Valentin Mihăilă.

Dennis Man, prietenul lui Valentin Mihăilă de la națională: „Ne cunoaștem de la grupele de juniori”

Valentin Mihăilă are o relație specială de prietenie cu Dennis Man. Cei doi internaționali români evoluează împreună la Parma, în Italia, cu care au promovat în Serie A la finalul sezonului 2023/2024.

„Ne-am format relaţii de prietenie şi în afara terenului. Cu Dennis am o prietenie strânsă de când jucăm în Italia. Ne cunoaştem de la grupele de juniori şi Under 21 şi am produs un impact când am reuşit să ajungem aici.

(n.r. ce i-ar transmite copilul Mihăilă fotbalistului Mihăilă) Să facă aceleaşi lucruri ca până acum. De mic mi-am dorit să ajung aici, nu m-am uitat în stânga sau în dreapta. Nu ştiam unde voi ajunge, dar am plecat acasă de mic pentru a ajunge aici. Mi-am văzut de treabă şi asta i-aş spune, să plece de acasă.

Tata m-a dus la tuns înainte de un turneu mare, când eram copil, acum îmi place să fiu fresh înainte de fiecare eveniment. Mi-a plăcut foarte mult Messi, urmăream FC Barcelona, cred că el a fost idolul meu în copilărie”, au fost cuvintele lui Valentin Mihăilă.

2,8 milioane de euro este de cota de piață a lui Valentin Mihăilă, potrivit Transfermarkt.com

21 de apariții și 4 goluri are Valentin Mihăilă în tricoul naționalei României