Valentin Mihăilă, într-o formă de zile mari înainte de Turcia – România. A fost din nou decisiv pentru Rizespor. Video

Valentin Mihăilă trece printr-o perioadă foarte bună în Turcia. Mijlocașul român a fost din nou decisiv pentru echipa sa, Rizespor. Fostul jucător de la Parma și Universitatea Craiova a contribuit la golul egalizator înscris de formația sa în duelul din deplasare cu Gençlerbirliği.

Valentin Mihăilă a dat o pasă de gol pentru Rizespor

Gazdele au început mai bine meciul. Gençlerbirliği conducea cu 2-0 la finalul primei reprize, însă după pauză Rizespor a reușit să revină și, până la urmă, a obținut un punct care s-ar putea dovedi decisiv în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Valentin Mihăilă a fost decisiv pe finalul partidei. Mijlocașul român a primit o pasă în suprafața de pedeapsă. Stopul jucătorului a fost unul dificil, însă internaționalul român a fost extrem de norocos. Balonul a ajuns la colegul său, Pala, care a trimis ulterior mingea în plasa porții adverse.

🚨⚽️ Mithat Pala (2) 🇹🇷 Gençlerbirliği 2-2 Çaykur Rizespor — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Valentin Mihăilă e cu gândul la barajul cu Turcia. Are sau nu România șanse să ajungă la Mondial

În ultimele cinci meciuri a reușit să înscrie două goluri și să ofere o pasă decisivă și speră să își mențină ritmul cât mai mult timp pentru a fi titular în duelul pe care naționala tricoloră îl va juca în luna martie,

„Fiecare meci e diferit, fiecare echipă e diferită. Putem surprinde Turcia, putem surprinde orice echipă. La acest nivel nu mai contează, trebuie să intri pe teren cu încredere și să dai totul. Să fim sănătoși, să jucăm la echipele de club și să avem un mental bun, asta contează. E vorba de un singur meci. Cine e mai bun merge mai departe.

Avem atuurile noastre, avem jucători puternici, jucători tehnici, rapizi, capabili de pase decisive. Fiecare dintre noi trebuie să pună în joc cea mai bună calitate a lui și, cu siguranță, putem face un meci foarte bun”, declara Valentin Mihăilă într-un interviu pentru FRF.