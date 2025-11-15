Valentin Mihăilă, la pământ după Bosnia – România 3-1: “Îmi asum!”. Ce își reproșează mijlocașul

ADVERTISEMENT

România a pierdut, în deplasare, cu Bosnia, scor 1-3, și nu mai are nicio șansă la locul 2 în grupa din preliminarii. Titular la Zenica, Valentin Mihăilă a recunoscut, după meci, că primul gol încasat de “tricolori” a fost din vina sa și că își asumă acest lucru. Internaționalul mai susține că partida a avut două reprize distincte.

Valentin Mihăilă, distrus după înfrângerea cu Bosnia. Ce îi reproșează arbitrului

Mihăilă nu l-a menajat nici pe arbitrul de centru Michael Oliver care, în opinia mijlocașului, .

“Sunt dezamăgit. Am făcut o primă repriză bună. Păcat că nu am închis meciul. A doua repriză am intrat în jocul lor, cu mingi lungi, care nu ne avantajează. La primul gol primit, greșeala a plecat de la mine, trebuia să dau mingea afară. Îmi asum. Apoi nu am reușit să mai intrăm în meci. Putea să fie roșu și pentru noi, la Marin, îi curge sânge și acum, are urechea ruptă. În prima repriză nu au contat, nu au avut un corner. Am stat bine pe teren, am avut ocazii. Trebuia sa fim mai concentrați”, a spus Mihăilă la .

Ce a spus Valentin Mihăilă despre Denis Drăguș, eliminat după două minute

Mijlocașul nu îi reproșează lui Denis Drăguș și anunță că România va încerca să se califice la turneul final din SUA, Mexic și Canada prin barajul care va avea loc anul viitor, în martie. Până atunci, speră să revină la forma care l-a consacrat.

“Eu îmi doresc tot timpul să dau gol. Vreau să revin la cea mai bună formă, din păcate nu joc nici la echipa de club. Îmi pare rău pentru tot. Ne-am bătut singuri, ne-am creat ocazii, dar am greșit. Ei au marcat la fiecare ocazie, aici s-a decis meciul. Ne gândim cu toții la baraj. Sper să fim sută la sută pregătiți. Nu putem să dăm vina pe Drăguș, și eu cu Israel am fost eliminat la puțin timp după ce am intrat. Nu am pierdut din cauza lui”, a mai spus Mihăilă.