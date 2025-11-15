Sport

Valentin Mihăilă, la pământ după Bosnia – România 3-1: “Îmi asum!”. Ce își reproșează mijlocașul

Valentin Mihăilă a fost extrem de dezamăgit la finalul partidei cu Bosnia, pierdută de “tricolori”, scor 1-3. Ce își reproșează mijlocașul echipei naționale a României.
Răzvan Scarlat
16.11.2025 | 00:36
Valentin Mihaila la pamant dupa Bosnia Romania 31 Imi asum Ce isi reproseaza mijlocasul
ULTIMA ORĂ
Vakentin Mihăilă, distrus după înfrângerea cu Bosnia. Sursa foto: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

România a pierdut, în deplasare, cu Bosnia, scor 1-3, și nu mai are nicio șansă la locul 2 în grupa din preliminarii. Titular la Zenica, Valentin Mihăilă a recunoscut, după meci, că primul gol încasat de “tricolori” a fost din vina sa și că își asumă acest lucru. Internaționalul mai susține că partida a avut două reprize distincte.

Valentin Mihăilă, distrus după înfrângerea cu Bosnia. Ce îi reproșează arbitrului

Mihăilă nu l-a menajat nici pe arbitrul de centru Michael Oliver care, în opinia mijlocașului, ar fi trebuit să-i arate cartonașul roșu lui Haris Tabakovic după intrarea la Marius Marin.

ADVERTISEMENT

Sunt dezamăgit. Am făcut o primă repriză bună. Păcat că nu am închis meciul. A doua repriză am intrat în jocul lor, cu mingi lungi, care nu ne avantajează. La primul gol primit, greșeala a plecat de la mine, trebuia să dau mingea afară. Îmi asum. Apoi nu am reușit să mai intrăm în meci. Putea să fie roșu și pentru noi, la Marin, îi curge sânge și acum, are urechea ruptă. În prima repriză nu au contat, nu au avut un corner. Am stat bine pe teren, am avut ocazii. Trebuia sa fim mai concentrați”, a spus Mihăilă la DigiSport.

Ce a spus Valentin Mihăilă despre Denis Drăguș, eliminat după două minute

Mijlocașul nu îi reproșează lui Denis Drăguș eliminarea din partida cu Bosnia și anunță că România va încerca să se califice la turneul final din SUA, Mexic și Canada prin barajul care va avea loc anul viitor, în martie. Până atunci, speră să revină la forma care l-a consacrat.

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

“Eu îmi doresc tot timpul să dau gol. Vreau să revin la cea mai bună formă, din păcate nu joc nici la echipa de club. Îmi pare rău pentru tot. Ne-am bătut singuri, ne-am creat ocazii, dar am greșit. Ei au marcat la fiecare ocazie, aici s-a decis meciul. Ne gândim cu toții la baraj. Sper să fim sută la sută pregătiți. Nu putem să dăm vina pe Drăguș, și eu cu Israel am fost eliminat la puțin timp după ce am intrat. Nu am pierdut din cauza lui”, a mai spus Mihăilă.

ADVERTISEMENT
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a...
Digisport.ro
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
Cristi Coste scrie 10 idei de la Zenica după Bosnia – România 3-1:...
Fanatik
Cristi Coste scrie 10 idei de la Zenica după Bosnia – România 3-1: Nu i-am lăsat să moară, nu ne-au lăsat să trăim!
LIVE VIDEO Bosnia – România 3-1, preliminarii CM 2026. Capăt de drum pentru...
Fanatik
LIVE VIDEO Bosnia – România 3-1, preliminarii CM 2026. Capăt de drum pentru „tricolori”. Barajul oferit de Liga Națiunilor rămâne ultima șansă
Denis Drăguș, eliminat la 2 minute după ce a intrat pe teren în...
Fanatik
Denis Drăguș, eliminat la 2 minute după ce a intrat pe teren în Bosnia – România! Imaginea cu el de pe tunel spune totul. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Presa din Bosnia: 'Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția...
iamsport.ro
Presa din Bosnia: 'Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!