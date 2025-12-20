Valentin Mihăilă le-a pus gând rău turcilor! Atacantul român de la Rizespor visează la Mondial. „Putem surprinde orice echipă”

ADVERTISEMENT

Naționala României va da peste Turcia în barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Valentin Mihăilă, atacantul celor de la Rizespor, a vorbit despre șansele tricolorilor. Fotbalistul se declară extrem de optimist și speră să fie în cea mai bună formă în luna martie.

An complicat pentru Valentin Mihăilă. Atacantul român a fost chinuit de accidentări

, la Rizespor. Fotbalistul recunoaște că a avut multe probleme în acest an. A suferit numeroase accidentări și nu a reușit să își ajute nici colegii de la echipa națională. Totuși, speră ca în cel mai scurt timp să revină la cea mai bună formă.

„2025 nu a fost un an bun pentru mine. Am avut multe accidentări din nou, nici rezultatele la echipa națională nu au fost cele la care speram cu toții. Îmi doresc să treacă acest an cât mai repede, abia aștept să vină 2026. Au fost multe necazuri, dar cel mai mult m-au afectat meciurile de la echipa națională. Au fost și meciuri mai bune, la Parma, chiar și la echipa națională, dar și la Rize, însă am înscris prea puțin.

M-am săturat de atâtea accidentări, sper să găsesc soluția. Am avut o perioadă la Parma când nu m-am accidentat. Am încercat să fac totul la fel, ba chiar și în plus. Sunt mult mai profesionist din toate punctele de vedere, fac refacere, fac prevenție, am nutriționist, am preparator fizic. Nu știu, sper să găsesc cheia și să scap de probleme”, a povestit Valentin Mihăilă, conform .

Valentin Mihăilă crede că România are forță să elimine Turcia la baraj

a analizat duelul dintre România și Turcia din barajul pentru Campionatul Mondial. Valentin Mihăilă este de părere că tricolorii au forța să producă o mare surpriză, deși adversarii au un lot mai valoros. Atacantul mizează pe forța grupului și pe sprijinul suporterilor naționalei.

„Fiecare meci e diferit, fiecare echipă e diferită. Putem surprinde Turcia, putem surprinde orice echipă. La acest nivel nu mai contează, trebuie să intri pe teren cu încredere și să dai totul. Să fim sănătoși, să jucăm la echipele de club și să avem un mental bun, asta contează. E vorba de un singur meci. Cine e mai bun merge mai departe.

Avem atuurile noastre, avem jucători puternici, jucători tehnici, rapizi, capabili de pase decisive. Fiecare dintre noi trebuie să pună în joc cea mai bună calitate a lui și, cu siguranță, putem face un meci foarte bun”, a mai declarat Valentin Mihăilă.