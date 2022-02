Valentin Mihăilă, blocat să joace cu numărul preferat la Atalanta! Fostul atacant al Craiovei voia să evolueze ca “idolul” Mitriţă. Exclusiv

Valentin Mihăilă revine în Serie A. Aşa cum FANATIK , Atalanta Bergamo l-a acontat pe atacantul român, împrumutat de Parma până în vară, bergamascii având opţiune de cumpărare pentru 10 milioane de euro.

Valentin Mihăilă, blocat să joace cu numărul preferat la Atalanta!

Valentin Mihăilă este nevoit să îşi schimbe numărul de pe tricou. El va evolua la Atalanta cu numărul 20, după ce numărul 28, cel preferat de atacant, este acontat de Merih Demiral.

Povestea numărului de pe tricou purtat de este foarte interesantă. În momentul în care a ajuns la prima echipă a Universităţii Craiova, în vara anului 2018, a vrut două numere, însă ambele erau ocupate.

Atacantul a preluat numărul “idolului” Mitriţă de la Craiova

Numărul 13 era luat de portarul Mirko Pigliacelli, iar numărul 7 a fost acontat de Mihai Roman. A ales numărul 33, număr cu care a evoluat până la începutul anului 2019 când Alex Mitriţă a fost transferat la New York City.

Mitriţă este idolul lui Valentin Mihăilă, iar în momentul în care “Piticul” a plecat în MLS, Mihăilă a spus că nu mai vrea alt număr în afară de cel cu 28. Astfel, l-a preluat la Craiova şi apoi, la Parma.

La Atalanta, Mihăilă are numărul 20! Ca şi Mitriţă la naţională

Valentin Mihăilă a vrut să joace cu 28 şi la Atalanta, însă fiind deja pe tricoul lui Demiral, a ales să joace cu “20” pe spate. Şi acest număr este tot legat de idolul său Mitriţă, fiind numărul de la echipa naţională al “Piticului”.

În acest sezon, Mihăilă a evoluat în 13 meciuri pentru Parma în Serie B, reuşind să înscrie două goluri şi să dea o pasă decisivă. Acum, din ligile inferioare, atacantul român se luptă pentru calificarea în Champions League.

Valentin Mihăilă: “Așa cum am simțit din teren, pot spune că Atalanta era una dintre cele mai puternice formații din Serie A”

Atalanta Bergamo este pe locul patru în Serie A, cu 43 de puncte, la 10 lungimi de liderul Inter Milano. Mihăilă spune că e foarte fericit de acest transfer şi consideră că echipa poate intra în lupta la titlu:

”Ieri mă antrenam cu colegii de la Parma, eram anunțat titular cu Crotone, iar azi sunt aici și sunt foarte fericit. Îmi place foarte mult să am mingea, sunt un jucător de viteză. Acestea sunt caracteristicile mele.

Când am venit în Italia la Parma, cu Atalanta am jucat primul meu meci adevărat. Am debutat 10 minute cu Torino, iar apoi am jucat 80 de minute împotriva Atalantei. Așa cum am simțit din teren, pot spune că Atalanta era una dintre cele mai puternice formații din Serie A.

Și anul acesta băieți au făcut lucruri frumoase. Sunt jucători de mare calitate care pot câștiga chiar și titlul. Am vorbit înainte cu fostul meu coleg Giuseppe Pezzella, care a fost luat de Atalanta în vară, și mi-a spus să vin aici”, a spus Mihăilă.

