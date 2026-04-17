Valentin Mihăilă, pe val în Turcia! Românul, pasă de gol de excepție contra lui Fenerbahce. Video

Valentin Mihăilă parcurge o formă de vis în campionatul Turciei. Atacantul român a reușit o nouă contribuție decisivă în meciul cu Fenerbahce din Super Lig.
Iulian Stoica
17.04.2026 | 22:04
Valentin Mihaila pe val in Turcia Romanul pasa de gol de exceptie contra lui Fenerbahce Video
Valentin Mihăilă, pe val în Turcia! Performanța reușită de român contra Fenerbahce. Foto: Colaj Fanatik
Fenerbahce – Rizespor s-a desfășurat în etapa a 30-a din campionatul Turciei. Valentin Mihăilă a fost titularizat de către Recep Ucar, iar încrederea oferită de tehnician a fost răsplătită pe deplin. Mai exact, atacantul român a reușit să ofere o nouă contribuție decisivă la golul înscris de oaspeți.

Valentin Mihăilă, pe val în Turcia

Partida dintre Fenerbahce și Rizespor a avut o importanță specială în etapa a 30-a din Super Lig. Deși echipa gazdă era văzută ca mare favorită, formația la care este legitimat Valentin Mihăilă a reușit să deschidă scorul, prin atacantul din Gambia, Ali Sowe, în minutul 47 al întâlnirii.

Valentin Mihăilă a confirmat forma bună arătată după pauza competițională provocată de meciurile echipelor naționale și a contribuit decisiv la golul marcat de Rizespor. Atacantul român a centrat ideal, din partea stângă, în fața porții, iar Ali Sowe a avut de îndeplinit o simplă formalitate. Este al doilea meci consecutiv în care Mihăilă oferă o pasă decisivă în campionatul turc. Fenerbahce a reușit să marcheze două goluri pe finalul partidei, în minutele 80 și 86, prin Talisca și Akturkoglu, însă duelul s-a terminat la egalitate, scor 2-2, oaspeții punctând prin Sagnan în minutul 90+8.

Cifrele lui Mihăilă la Rizespor

Valentin Mihăilă a ajuns în campionatul Turciei în vara lui 2025, după trei ani și jumătate petrecuți la Parma. Experiența din campionatul italian l-a ajutat foarte mult pe atacantul format la Universitatea Craiova, astfel că adaptarea în Super Lig s-a produs rapid. Așteptările au fost ridicate, clubul plătind două milioane de euro în schimbul jucătorului.

De la momentul transferului, Valentin Mihăilă a adunat 23 de partide în Super Lig, perioadă în care a marcat șase goluri și a oferit patru pase decisive. În ciuda faptului că echipa națională a României nu a trecut de Turcia la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, Mihăilă rămâne un jucător important pentru prima reprezentativă.

  • 2,8 milioane de euro este cota lui Valentin Mihăilă
  • 23 de meciuri, șase goluri și patru pase decisive a adunat atacantul la Rizespor
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
