Valentin Mihăilă, pe val în Turcia! Românul, pasă de gol de excepție contra lui Fenerbahce. Video

Fenerbahce – Rizespor s-a desfășurat în etapa a 30-a din campionatul Turciei. Valentin Mihăilă a fost titularizat de către Recep Ucar, iar încrederea oferită de tehnician a fost răsplătită pe deplin. Mai exact, atacantul român a reușit să ofere o nouă contribuție decisivă la golul înscris de oaspeți.

Valentin Mihăilă, pe val în Turcia

Partida dintre Fenerbahce și Rizespor a avut o importanță specială în etapa a 30-a din Super Lig. Deși echipa gazdă era văzută ca mare favorită, formația la care este legitimat Valentin Mihăilă a reușit să deschidă scorul, prin atacantul din Gambia, Ali Sowe, în minutul 47 al întâlnirii.

Valentin Mihăilă a confirmat forma bună arătată după pauza competițională provocată de meciurile echipelor naționale și a contribuit decisiv la golul marcat de Rizespor. Atacantul român a centrat ideal, din partea stângă, în fața porții, iar Ali Sowe a avut de îndeplinit o simplă formalitate. . Fenerbahce a reușit să marcheze două goluri pe finalul partidei, în minutele 80 și 86, prin Talisca și Akturkoglu, însă duelul s-a terminat la egalitate, scor 2-2, oaspeții punctând prin Sagnan în minutul 90+8.

GOOOOAAAAALLL ⚽️ 🇬🇲 Gambia forward Ali Sowe opens the scoring!!! Fenerbahçe 0️⃣-1️⃣ Rizespor — Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty)

Cifrele lui Mihăilă la Rizespor

Valentin Mihăilă a ajuns în campionatul Turciei în vara lui 2025, după trei ani și jumătate petrecuți la Parma. Experiența din campionatul italian l-a ajutat foarte mult pe atacantul format la Universitatea Craiova, astfel că adaptarea în Super Lig s-a produs rapid. Așteptările au fost ridicate, clubul plătind două milioane de euro în schimbul jucătorului.

De la momentul transferului, Valentin Mihăilă a adunat 23 de partide în Super Lig, perioadă în care a marcat șase goluri și a oferit patru pase decisive. În ciuda faptului că echipa națională a României nu a trecut de Turcia la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial,

