Valentin Mihăilă, prestație fabuloasă în Cupa Turciei. Gol și pasă decisivă într-un meci de vis pentru Rizespor. Video

Rizespor a avut o prestație extraordinară în prima parte a partidei cu Pendikspor din Cupa Turciei. În evidență a ieșit Valentin Mihăilă, care a reușit un gol frumos și a oferit și o pasă decisivă.

Rizespor a obținut o victorie fără drept de apel pe teren propriu în fața formației Pendikspor, scor 6-1, în Cupa Turciei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Akaydin (15), Pala (25), Mihăilă (32), Olawoyin (48), Loide Augusto (50) și Sahin (83), în timp ce pentru oaspeți a înscris Clarke-Harrir (88).

Valentin Mihăilă, care a dat și pasa decisivă la golul al doilea, a jucat până în minutul 64.

Valentin Mihăilă, gol pentru Rizespor în Cupa Turciei

Folosit extrem de puțin în acest sezon de antrenorul Ekrem Dil, internaționalul român a profitat din plin de șansa de a fi titular la întâlnirea pe care Rizespor a disputat-o, pe teren propriu, cu Pendikspor, în Cupa Turciei.

După ce fundașul Samet Akaydin a deschis scorul în minutul 15 pentru Rizespor, la rampă a ieșit Vali Mihăilă. Folosit în banda stângă a atacului, românul a primit o pasă excelentă pe culoar în minutul 25, a centrat pe jos la colțul lung și mijlocașul Mithat Pala a majorat diferența.

Rizespor, Mithat Pala ile Pendikspor karşısında farkı ikiye çıkardı. — Sabah Spor (@sabahspor)

După alte 7 minute, fotbalistul român a primit o minge la 25 de metri de poarta adversă, a preluat, a trecut în viteză pe lângă un adversar și a înscris cu un șut fără speranțe pentru portarul lui Pendikspor. Mihăilă a stabilit, astfel, scorul pauzei la 3-0.

💥 GOLLER ARKA ARKAYA GELİYOR! GOL | 🟢🔵 Çaykur Rizespor 3-0 Pendikspor 🔴⚪️ ⚽️ 32' Valentin Mihaila — A Spor (@aspor)

Mihăilă, cifre modeste la Rizespor

, Valentin Mihăilă a avut ghinionul să fie mai mult accidentat. Acest lucru nu i-a permis să se impună și a jucat foarte puțin la formația turcă.

El a mai jucat 75 de minute într-un meci din Cupa Turciei, plus 147 de minute în 6 partide de campionat. Mihăilă a mai înscris un singur gol, însă .

Reușita a venit pe 3 octombrie, la victoria din deplasare cu Antalyaspor, scor 2-5. Internaționalul român l-a văzut ieșit pe portarul advers și l-a învins cu un șut spectaculos din jumătatea proprie a terenului.