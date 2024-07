Valentin Mihăilă, printre cei mai rapizi fotbaliști de la EURO 2024. Cine se situează pe primul loc

se apropie de final. La acest turneu final, Naționala României a impresionat, iar un jucător din lotul lui Edi Iordănescu a reușit să intre în topul celor mai rapizi fotbaliști.

Valentin Mihăilă, pe locul 5 în topul celor mai rapizi jucători de la Campionatul European

Valentin Mihăilă, extrema stângă de la Parma, a înregistrat o viteză maximă de 35,8 km/h în meciul din prima rundă a fazei grupelor, împotriva reprezentativei Ucrainei. Internaționalul român a ocupat mult timp primul loc în acest clasament, însă a fost devansat de alți patru fotbaliști.

Kylian Mbappé, noul jucător de la Real Madrid, conduce în acest moment topul jucătorilor care au înregistrat cea mai mare viteză la EURO 2024, cu 36,5 km/h. Superstarul francez poate să-și îmbunătățească performanța în meciul de marți seara din semifinale, împotriva Spaniei.

Podiumul este completat de Ferran Torres (36 km/h) și Benjamin Šeško (35,9 km/h). Pe locul 4 se situează Leroy Sané (35,8 km/h). Performanța lui Valentin Mihăilă este cu adevărat una impresionantă, având în vedere vedetele din fotbalul internațional care își regăsesc numele în acest clasament.

Cei mai rapizi jucători de la EURO 2024

Kylian Mbappe – 36,5 km/h Ferran Torres – 36 km/h Benhamin Sesko – 35,9 km/h Leroy Sane – 35,8km/h Valentin Mihăilă – 35,8 km/h Theo Hernandez – 35,7 km/h Dan Ndoye – 35,6 km/h Micky Van de Ven – 35,6 km/h Rasmus Hojlund – 35,5 km/h Rafael Leao – 35,4 km/h

Mihăilă, contract cu Parma până în 2027

. Fotbalistul de 24 de ani s-a înțeles cu clubul din Serie A pentru un contract valabil până în anul 2027. În cele 84 de meciuri jucate pentru echipa emiliană, Mihăilă a marcat 15 goluri și a oferit 9 pase decisive.

”Când m-am întors la Parma, după experiența în Serie A de la Atalanta, mi-am spus că cel mai mare obiectiv al meu este să revin în Serie A în tricoul Parmei. Astăzi, ne-am întors în prima ligă și mi-am îndeplinit dorința, iar acum mă gândesc doar că trebuie să rămânem aici pentru mult timp.

Mă bucur că, după luni de discuții cu agenții mei și cu cei din club, am ajuns la un acord. Le sunt recunoscător agenților, conducerii Parmei, președintelui Kyle Krause și tuturor colegilor și componenților staff-ului tehnic.

Sunt bucuros că pot continua aventura de la Parma, pentru că simt că încă mai am multe de demonstrat. Când am avut cea mai grea perioadă, când lucrurile păreau că se îndreaptă spre direcția greșită, am simțit că toată lumea de aici are încredere în mine. Asta mi-a dat putere să revin”, a explicat Valentin Mihăilă.

