Valentin Mihăilă s-a logodit cu iubita sa. Unde s-a petrecut momentul special

Valentin Mihăilă a făcut pasul cel mare în relația cu Ami Colhon. Fotbalistul celor de la Rizespor a rostit marea întrebare într-o destinație spectaculoasă.
Alexa Serdan
23.12.2025 | 16:45
Valentin Mihailasa logodit cu iubita sa Unde sa petrecut momentul special
Ami Colhon și Valentin Mihăilă s-au logodit, în Dubai. Sursa foto: Instagram.com
După o jumătate de sezon petrecut la Rizespor, Valentin Mihăilă ar putea să fie cedat la o altă echipă. În carieră nu o duce tocmai bine, însă a anunțat că s-a logodit cu iubita sa, la mai bine de un an de la despărțirea de Andreea Stănuică.

Valentin Mihăilă și partenera sa de viață s-au logodit

Valentin Mihăilă este în culmea fericirii alături de partenera sa de viață, o blondă superbă cu o siluetă de invidiat. Cunoscutul sportiv în vârstă de 25 de ani și Ami Colhon au fost surprinși prima oară în primăvara lui 2024.

Au fost văzuți împreună la petrecerea organizată de Parma cu ocazia reușitei revenirii în Serie A. Tânăra a întors toate privirile datorită faptului că a intrat pe teren pentru a-l felicita pe mijlocașul care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în partida Bosnia – România 3-1.

De atunci a trecut mai bine de un an, povestea amoroasă fiind una solidă. Pe rețelele de socializare cuplul apare frecvent în imagini. Acum, în timpul vacanței pe care o petrece jucătorul într-un loc de vis a decis că este timpul să o ceară de soție.

Acesta a rostit marea întrebare într-un decor inedit din Dubai, încărcat cu flori albe și lumânări. Totul s-a petrecut în locația în care se află și alți jucători de fotbal și iubitele acestora. Dennis Man, Olimpiu Moruțan se bucură de vremea frumoasă din Emiratele Arabe.

Ei au luat parte, cel mai probabil, la logodna lui Valentin Mihăilă cu aleasa inimii sale. Vestea a fost confirmată prin intermediul unei imagini în care blondina își prezintă inelul prețios. Momentan, jucătorul nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului.

Inelul primit de Ami Colhon și un decor cu flori și lumânări
Inelul primit de Ami Colhon de la Valentin Mihăilă. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Valentin Mihăilă, mari șanse să plece de la Rizespor

Internaționalul român are 8 partide pentru gruparea Rizespor cu care a semnat în urmă cu jumătate de sezon. A ajuns în SuperLig după plecarea de la Parma, pentru un contract pe 4 sezoane, însă lucrurile s-au schimbat.

A primit un salariu uriaș de la turci, care se ridică la valoarea de 1,2 milioane de euro pe sezon. Din păcate, nu a fost confirmat la noua echipă. În prezent, se vehiculează că are mari șanse să plece la altă grupare.

Primele informații arată că Valentin Mihăilă are deja prețul setat pentru următorul transfer. Suma pentru care pleacă este de 2 milioane de euro, pentru acești bani fiind luat în vara lui 2025 de la fosta echipă, Parma.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
